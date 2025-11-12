1 мільярд гривень на збиття "шахедів": стартував "Єдинозбір" – наймасштабніший в історії України збір

В Україні стартував найбільший оборонний збір в історії на збиття "Шахедів" – "Єдинозбір". Це ініціатива 412 бригади Nemesis, Світового конґресу українців та Фонду Сергія Притули.

Мета – закупити дрони-перехоплювачі "шахедів" та укомплектувати екіпажі операторів необхідним обладнанням. До збору вже долучилися великі українські компанії: "Нова пошта" – 20 млн грн, Uklon – 15 млн грн, мережа АЗК WOG – 10 млн грн, ФК "Металіст 1925" – 10 млн грн, агропромхолдинг "Астарта-Київ" – 3 млн грн, VARUS – 1 млн грн, група компаній Dragon Capital – 1 млн грн, OTP Leasing – 1 млн грн, мережа магазинів EVA та EVA.UA – 1 млн грн, Hotline.Finance – 1 млн грн.

Олександр Ярмак, командир антишахедного батальйону "Darknode" 412 бригади Nemesis, зазначив, що перехоплювачі "шахедів" – вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО, а "геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності".

"Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1500 перехоплених ударних БпЛА типу Shahed. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України", – розповів він.

Український мілтек уже створює та удосконалює ефективні дрони‑перехоплювачі, які використовуються на фронті. Їхня економічна ефективність є беззаперечною: дрон-перехоплювач коштує у десятки разів дешевше за зенітну ракету.

Сергій Притула, який є засновником Фонду Сергія Притули, наголосив, що було ретельно вивчено ринок українського мілтеку, випробувано багато антишахедних рішень від різних виробників та відібрано "найефективніші, ті що вже показали результат – збиття під час ворожих атак".

"Бригади, які отримають ці дрони, будуть збивати "шахеди" якомога ближче до лінії бойового зіткнення. І потім далі вглиб від неї. Наша мета – максимально допомогти державі та посилити оборону країни у всіх напрямках: від півночі до півдня, від заходу до сходу", – зазначив він.

До ініціативи "Єдинозбір" вже долучилися українські та міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.

Павло Ґрод, президент Світового конґресу українців, наголосив, що "Єдинозбір" – це "приклад справжньої єдності нашої глобальної спільноти".

"Українці та друзі України по всьому світу об’єднують зусилля, щоб відстояти наші спільні цінності свободи й гідності. Для Світового Конґресу Українців пріоритетом є ефективна та цільова підтримка захисників України, які щодня боронять наше майбутнє. Ми переконані, що лише завдяки системній співпраці з українським громадянським суспільством і силами оборони можна забезпечити максимальний результат і відчутну різницю безпосередньо на полі бою. Майбутнє війни є безпілотним, і це майбутнє вже настало. Україна стоїть на передовій цього розвитку", – додав він.

Перші комплекти техніки отримають 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Азову", 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, 302-га зенітна ракетна бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення, 12-й окремий центр спеціального призначення, 194-та окрема понтонно-мостова бригада, 195-та база забезпечення та охорони, 762-га окрема бригада охорони.

Надалі планується розширення програми на інші підрозділи Сил Оборони України.

Реквізити

Одержувач: БО "Благодійний фонд Сергія Притули"

IBAN: UA663220010000026005700009516

ЄДРПОУ: 43720363

Назва банку: АТ “Універсалбанк”

Призначення: OP00325, благодійний безповоротний внесок

Довідка

Фонд Сергія Притули – одна з найбільших волонтерських організацій України, створена у 2020 році. Фонд займається системною підтримкою Сил оборони, закупівлею техніки, обладнання та засобів зв’язку, а також гуманітарною допомогою цивільному населенню. З початку повномасштабного вторгнення фонд реалізував сотні проєктів на мільярди гривень, серед яких – системи ППО, БПЛА, бронетехніка, медичне забезпечення та навчальні програми.

412 бригада Nemesis – мультидоменний підрозділ Сил безпілотних систем, який працює на оперативній та оперативно-тактичній глибині вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Підрозділ застосовує широкий арсенал засобів для ураження цілей на землі, в повітрі та на морі. 412 бригада використовує лінійку дронів різного типу, яка включає дрони-камікадзе, ударні дрони літакового типу, важкі бомбери, розвідувальні дрони, НРК, надводні засоби та дрони-перехоплювачі. За неповних два роки свого існування підрозділ уразив та знищив ворожої техніки на $3+ млрд, серед якої 40+ ворожих систем ППО та 3000 одиниць артилерії. 412 бригада, а саме батальйон Darknode у її складі, є одним з найефективніших підрозділів у перехопленні ворожих ударних дронів, зокрема Darknode показує високу результативність у протидії БПЛА типу Шахед та Гербера. Станом на зараз на його рахунку +1000 Шахедів.

Також 412 бригада стабільно перебуває в топ-10 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України згідно з рейтингом DELTA.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) – це міжнародна неурядова організація, що представляє інтереси десятків мільйонів українців у всьому світі. Unite with Ukraine – це глобальна фандрейзингова ініціатива Світового Конґресу Українців, яка закуповує та забезпечує критично важливим обладнанням захисників України.