1 мільярд гривень на збиття "шахедів": стартував "Єдинозбір" – наймасштабніший в історії України збір

"Єдинозбір": 1 мільярд гривень на знищення "шахедів"
"Єдинозбір": 1 мільярд гривень на знищення "шахедів"

В Україні стартував найбільший оборонний збір в історії на збиття "Шахедів" – "Єдинозбір". Це ініціатива 412 бригади Nemesis, Світового конґресу українців та Фонду Сергія Притули. 

Мета – закупити дрони-перехоплювачі "шахедів" та укомплектувати екіпажі операторів необхідним обладнанням. До збору вже долучилися великі українські компанії: "Нова пошта" – 20 млн грн, Uklon – 15 млн грн, мережа АЗК WOG – 10 млн грн, ФК "Металіст 1925" – 10 млн грн, агропромхолдинг "Астарта-Київ" – 3 млн грн, VARUS – 1 млн грн, група компаній Dragon Capital – 1 млн грн, OTP Leasing – 1 млн грн, мережа магазинів EVA та EVA.UA – 1 млн грн, Hotline.Finance – 1 млн грн.

Олександр Ярмак, командир антишахедного батальйону "Darknode" 412 бригади Nemesis, зазначив, що перехоплювачі "шахедів" – вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО, а "геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності".

"Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1500 перехоплених ударних БпЛА типу Shahed. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України", розповів він.

Український мілтек уже створює та удосконалює ефективні дрони‑перехоплювачі, які використовуються на фронті. Їхня економічна ефективність є беззаперечною: дрон-перехоплювач коштує у десятки разів дешевше за зенітну ракету. 

Сергій Притула, який є засновником Фонду Сергія Притули, наголосив, що було ретельно вивчено ринок українського мілтеку, випробувано багато антишахедних рішень від різних виробників та відібрано "найефективніші, ті що вже показали результат збиття під час ворожих атак".

"Бригади, які отримають ці дрони, будуть збивати "шахеди" якомога ближче до лінії бойового зіткнення. І потім далі вглиб від неї. Наша мета максимально допомогти державі та посилити оборону країни у всіх напрямках: від півночі до півдня, від заходу до сходу", зазначив він.

До ініціативи "Єдинозбір" вже долучилися українські та міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.

Павло Ґрод, президент Світового конґресу українців, наголосив, що "Єдинозбір" – це "приклад справжньої єдності нашої глобальної спільноти".

"Українці та друзі України по всьому світу об’єднують зусилля, щоб відстояти наші спільні цінності свободи й гідності. Для Світового Конґресу Українців пріоритетом є ефективна та цільова підтримка захисників України, які щодня боронять наше майбутнє. Ми переконані, що лише завдяки системній співпраці з українським громадянським суспільством і силами оборони можна забезпечити максимальний результат і відчутну різницю безпосередньо на полі бою. Майбутнє війни є безпілотним, і це майбутнє вже настало. Україна стоїть на передовій цього розвитку", – додав він.

Перші комплекти техніки отримають 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Азову", 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, 302-га зенітна ракетна бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення, 12-й окремий центр спеціального призначення, 194-та окрема понтонно-мостова бригада, 195-та база забезпечення та охорони, 762-га окрема бригада охорони.

Надалі планується розширення програми на інші підрозділи Сил Оборони України.

Довідка

Фонд Сергія Притули – одна з найбільших волонтерських організацій України, створена у 2020 році. Фонд займається системною підтримкою Сил оборони, закупівлею техніки, обладнання та засобів зв’язку, а також гуманітарною допомогою цивільному населенню. З початку повномасштабного вторгнення фонд реалізував сотні проєктів на мільярди гривень, серед яких – системи ППО, БПЛА, бронетехніка, медичне забезпечення та навчальні програми.

412 бригада Nemesis – мультидоменний підрозділ Сил безпілотних систем, який працює на оперативній та оперативно-тактичній глибині вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Підрозділ застосовує широкий арсенал засобів для ураження цілей на землі, в повітрі та на морі. 412 бригада використовує лінійку дронів різного типу, яка включає дрони-камікадзе, ударні дрони літакового типу, важкі бомбери, розвідувальні дрони, НРК, надводні засоби та дрони-перехоплювачі. За неповних два роки свого існування підрозділ уразив та знищив ворожої техніки на $3+ млрд, серед якої 40+ ворожих систем ППО та 3000 одиниць артилерії. 412 бригада, а саме батальйон Darknode у її складі, є одним з найефективніших підрозділів у перехопленні ворожих ударних дронів, зокрема Darknode показує високу результативність у протидії БПЛА типу Шахед та Гербера. Станом на зараз на його рахунку +1000 Шахедів.

Також 412 бригада стабільно перебуває в топ-10 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України згідно з рейтингом DELTA.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) – це міжнародна неурядова організація, що представляє інтереси десятків мільйонів українців у всьому світі. Unite with Ukraine – це глобальна фандрейзингова ініціатива Світового Конґресу Українців, яка закуповує та забезпечує критично важливим обладнанням захисників України.