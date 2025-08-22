119 мотоциклів для ЗСУ: до Дня Незалежності здійснили найбільшу передачу мототехніки військовим

Мережа EVA спільно з проєктом ГеройCar Благодійного фонду Руслана Шостака передали 119 кросових позашляхових мотоциклів Sihao Силам безпеки й оборони України. Техніку вдалося закупити завдяки всеукраїнській ініціативі "Відчувай на максимум", що проходила з 6 лютого по 30 березня 2025 року у магазинах EVA та на сайті ГеройCar.

Передачу найбільшої в історії проєкту партії байків приурочили до Дня Незалежності України. Ця подія стала ще одним символом боротьби за свободу, яка триває нині.

"ГеройCar постійно оснащує Сили безпеки та оборони України колісною технікою. Сьогодні ми передаємо одразу 119 мотоциклів, запит на які отримали від командування ЗСУ. Легка, маневрена техніка незамінна під час багатьох операцій та в логістиці, адже дозволяє нашим захисникам та захисницям швидко пересуватися навіть найбільш складною місцевістю. На цьому ми не зупиняємось і надалі будемо забезпечувати військових мототехнікою, квадроциклами, пікапами та спеціалізованими машинами. Загалом ГеройCar вже передав понад 800 одиниць техніки", – зазначає Євгенія Бут, СЕО БО "Благодійний фонд Руслана Шостака", частиною якого є проєкт ГеройCar.

На старті ініціативи планувалося закупити близько півсотні байків, але завдяки небайдужості українців результат перевершив початкову мету більше ніж удвічі. За 53 дні збору спільними зусиллями понад 332 тисяч донаторів (клієнтів EVA) було акумульовано 4 710 805 гривень, що дозволило придбати 119 мотоциклів Sihao.

"Проєкт "Відчувай на максимум" ще раз довів, що нас усіх єднає спільна мета – підтримка наших Захисників та Захисниць. Ми добре знаємо приклади успішних зборів на дрони й автівки, але у випадку з мотоциклами були певні сумніви: чи відгукнуться люди, чи підтримають. І саме довіра та небайдужість наших клієнтів розвіяли ці побоювання. Сотні тисяч українців долучилися – від невеликих переказів по 10–15 гривень до найбільшого внеску у 2 100 гривень. Багато хто робив пожертви по кілька разів. І завдяки цій єдності ми змогли зробити навіть більше, ніж спочатку планували. Це ще одне підтвердження того, що разом ми здатні на все", – зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA .

Кросові мотоцикли довели свою ефективність на фронті. Порівняно з іншими видами транспорту вони:

маневрені та швидкі, що критично під час розвідки та виконання оперативних завдань;

економні у витраті пального;

придатні для пересування місцевістю зі складним рельєфом;

прості в обслуговуванні й ремонті навіть у польових умовах.

Саме тому ця техніка особливо цінна для військових, які працюють на складних ділянках фронту. "Зараз на полі бою ворог може багато бачити і глибоко уражати своїми дронами. Оці короткі моменти, коли небо чисте – є "вікна" для пересування для наших бійців. І в ці моменти дуже важлива швидкість, мобільність і прохідність. Тут стають корисними, зокрема, позашляхові мотоцикли, які дають можливість швидко перетнути небезпечну ділянку. Швидкість та мобільність може стати ключовою для збереження життя бійців і для виконання місії", – коментує Володимир Дегтярьов, пресофіцер корпусу "Хартія".

EVA продовжує підтримувати Сили оборони України. Стежити за новими ініціативами компанії можна на спеціальній сторінці на сайті EVA.UA

Долучитися до забезпечення ЗСУ транспортом можна і на сайті проєкту ГеройCar, зробивши внесок.