19 грудня у Києві відбудеться щорічний форум "Лідери змін 2025" – головна подія країни у сфері безпеки та здоров’я на роботі

19 грудня у Києві відбудеться щорічний форум "Лідери змін", організатором якого є провідне українське видання у сфері безпеки праці "WorkSafe. UA Безпека та здоров’я на роботі". Це головна подія року у сфері, що визначає стандарти та стратегічний вектор розвитку українських компаній. Це місце, де зустрічаються лідери бізнесу, експерти з безпеки праці, державні представники, медіа та HR-спільнота, щоб обговорити найактуальніші виклики та трансформації у галузі безпеки українських працівників.

Серед гостей та спікерів – керівники та топменеджери провідних українських компаній, які формують сучасну корпоративну культуру, впроваджують інноваційні технології та створюють безпечне й відповідальне середовище для працівників. Серед учасників – представники Softserve, "Профітех", "Метінвест",  "Дельта Плюс Україна", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, "1+1 media", "Глебус ЛЛС", МХП, Smart Solutions та інших провідних організацій.

Програма форуму охоплює стратегічні панелі, галузеві дискусії, кейси компаній і презентації інновацій, які вже змінюють підходи до безпеки праці в Україні. Також цього року пройде церемонія нагородження найкращих кейсів у сфері безпеки праці від українських компаній.

Теми виступів включають: нові стандарти безпеки та Закон 10147, інновації та цифрові рішення для навчання та контролю, VR-інструменти, психофізіологічну безпеку та ментальне здоров’я працівників, інклюзію та адаптацію робочих просторів для ветеранів і людей з інвалідністю.

Кульмінацією події стане церемонія вручення премії "Лідери змін", яка відзначає компанії та фахівців, що демонструють відповідальне лідерство, інноваційність та найкращі практики у сфері безпеки праці. Премія слугує символом професійної репутації, натхненням для впровадження змін і стимулом для розвитку інноваційних рішень.

Серед партнерів форуму:

Навчально-консультаційний центр "Профітех", Delta Plus, UKRSIBBANK, "ГЛЕБУС ЛЛС", 4 HELP VR, група компаній "НОВАТОР".

А також: Graff, DeLaMark, Choco Fabrik, Meddis, "Мо́ршинська", VILLA UA, Midot.

Інформаційні партнери:

Smart Solutions, "Ділова столиця", "Сайт міста Києва 44.ua", Delo.ua

Форум "Лідери змін" – це унікальна платформа, де зустрічаються амбіції, досвід і прагнення створювати безпечні, ефективні та сучасні робочі середовища. Тут народжується майбутнє культури безпеки праці в Україні, яке об’єднує бізнес, державу та професійну спільноту у спільній місії.   

Детальна інформація та реєстрація за посиланням.