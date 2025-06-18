3,5 мільйона гривень та 15 000 відвідувачів за день: на Київщині провели фестиваль на підтримку дітей, які постраждали від війни

На початку червня у Бучі відбувся Charity Family Day — благодійний фестиваль на підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни.

Подію відвідали понад 15 000 гостей. Також завдяки об’єднанню небайдужих вдалося зібрати 3 548 000 грн на психосоціальну підтримку дітей у Сімейному центрі ментального благополуччя "Твоя опора".

Цей центр надає психологічну допомогу дітям, які пережили втрати, травматичний досвід чи евакуацію, і допомагає їм повертатися до емоційної стабільності та безпечного дитинства.

Відкрили фестиваль міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, міський голова м. Буча Анатолій Федорук, засновниця благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук разом із генеральним партнером фестивалю Київстар та титульним — Fortis Beauty.

"Ми мріяли, щоб Charity Family Day став не лише днем добрих справ і підтримки дітей, а й нагадуванням про цінність простих моментів разом — офлайн, у колі родини чи друзів, з усмішками, радістю та щирими емоціями. І мені здається, нам це вдалося. Ми створили простір, де було добре всім — дітям, дорослим, родинам, партнерам. Я бачила щасливі обличчя дітей, тепло спілкування, справжню турботу. Завдяки нашим партнерам, а також зіркам і артистам, які поділилися своїм часом і енергією, цей день став насиченим на емоції, душевним і світлим. Саме заради таких моментів і варто творити добро", — Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора" та ідеологиня фестивалю.

Фестиваль у цифрах:

108 українських та міжнародних партнерів

3 сцени

понад 300 активностей для всієї родини

25 зіркових виступів на сцені

понад 15 000 гостей

передано 5 автомобілів для дитячих будинків сімейного типу від Київської обласної військової адміністрації

Площа фестивалю: 22,19 га

Периметр: 2,26 км

"До Бучі на Charity Family Day приїхали не лише мешканці нашої громади, а й гості з усієї України — від Львова до Харкова. Ми переконалися, що такі заходи мають силу об’єднувати, надихати й навіть лікувати. Саме тому ми вирішили зробити Charity Family Day щорічною традицією в нашому місті", — заявив Анатолій Федорук, міський голова Бучанської громади.

До ініціативи долучилися зірки українського шоу-бізнесу та спорту. На сцені Charity Family Day виступали YAKTAK, TAYANNA, Michelle Andrade, Олена Тополя, MOLODI, DOMIY, MARKO KVITKA, NICOLE, DJ Aniselle, MAGIC BROTHERS.

А спортивна зона зібрала шанувальників активного життя завдяки тренуванням від Аніти Луценко, Юлії Богдан, Анни Різатдінової, Христини Решетнік, Ксенії Літвінової, Макса Леонова, Євгена Кота та Наталії Татарінцевої.

Спортивну зону модерували ведучі Мирослава Мандзюк і Микола Матросов, а зіркову сцену фестивалю вели Нікіта Добринін та Аліна Шаманська.

Весь Бучанський парк став великою інтерактивною зоною для дітей і дорослих. Гості мали змогу відвідати кінотеатр під відкритим небом, взяти участь у спортивних змаганнях, пройти безкоштовні медичні обстеження у дерматолога, ортопеда, ЛОРа, дитячого ендокринолога, перевірити зір, зробити УЗД серця.

На території працювали зона вуличної їжі, дитячі атракціони, майстер-класи, аніматори, шоу мильних бульбашок, аквагрим і глітер-тату. Малеча також могла взяти участь у футбольному майстер-класі, VR-шоу, наукових експериментах, грі в настільні ігри, познайомитися з робототехнікою та 3D-друком — і всі створені власноруч вироби забрати з собою. Родзинкою дитячої зони став куточок Святого Миколая, де можна було загадати бажання і скуштувати солодку вату.

У громаді також анонсували і створення нового інтерактивного Музею науки — простору, де кожен зможе вивчати світ через дослідження, практичні заняття та наукові відкриття. Для цього було підписано меморандум про співпрацю між благодійним фондом "Твоя опора", Міністерством освіти і науки України, Київською обласною військовою адміністрацією та Бучанською міською радою.

Музей стане не лише культурною локацією, а й сучасним освітнім простором, де школярі, студенти, викладачі та всі охочі зможуть експериментувати, створювати власні проєкти, розкривати свій науковий потенціал та долати освітні втрати в галузі точних наук.

Довідка про БФ "Твоя Опора"

Благодійний фонд "Твоя опора" — один із найбільших благодійних фондів України, що з 2014 року працює на перетині гуманітарної допомоги, охорони здоров’я та ментального благополуччя дітей. Діяльність фонду спрямована на створення умов, у яких кожна дитина в Україні має шанс на здорове та щасливе майбутнє. Щороку фонд проходить незалежний аудит, що підтверджує прозорість його діяльності. "Твоя опора" — єдиний український фонд, що входить до Всесвітньої федерації серця під егідою ВООЗ. У 2022 році фонд відкрив Сімейний центр ментального благополуччя у Ворзелі, де діти та їхні родини можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Центр став безпечним простором для відновлення емоційного стану дітей, які пережили травматичні події. Фонд активно співпрацює з бізнесом, медіа та громадськими організаціями, організовуючи благодійні заходи, зокрема фестиваль Charity Family Day.