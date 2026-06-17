5-та хвиля допомоги лікарням: Garnier забезпечує енергетичну стійкість українських медзакладів

Компанія Garnier у партнерстві з благодійним фондом "Спанбонд" успішно реалізувала п'ятий етап масштабної програми з енергетичної модернізації лікарень.

У межах цієї хвилі КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" отримала сучасну сонячну електростанцію загальною потужністю 80 кВт, яка складається зі 133 сонячних панелей.

Благодійна програма "Подбай про енергоживлення лікарень" офіційно стартувала 1 грудня 2022 року, коли було оформлено всі необхідні документи та запущено перший масштабний збір коштів на підтримку медичного сектору України. Вже у травні 2023 року перші лікарні були повністю обладнані системами резервного живлення. Ця ініціатива стала системною відповіддю бренду на виклики, перед якими постала українська медична система, а новий етап програми дозволив забезпечити надійним джерелом енергії один із найважливіших медичних центрів Полтавщини.

Встановлена у червні 2026 року сонячна електростанція на даху Лубенської лікарні дозволить закладу суттєво знизити залежність від загальної мережі та гарантувати безперебійну роботу критично важливого обладнання навіть за умов знеструмлень. Робота 133 високопродуктивних сонячних панелей допоможе лікарні значно оптимізувати операційні витрати, а заощаджені кошти керівництво зможе спрямувати на покращення медичного сервісу та комфорт пацієнтів.

КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" має статус кластерного медичного закладу та є опорною для всього Лубенського району і сусідніх громад. Щороку тут надають допомогу тисячам пацієнтів, серед яких діти, люди похилого віку та внутрішньо переміщені особи. Лише за 2025 рік у лікарні отримали лікування понад 14,5 тисячі пацієнтів та було проведено майже 3,7 тисячі складних оперативних втручань, тому гарантована енергонезалежність для закладу є питанням безпеки та порятунку людських життів.

"Енергонезалежність медичних закладів – це насамперед про безпеку пацієнтів і можливість лікарів виконувати свою роботу без ризику переривання критично важливих процесів. Водночас це і про більшу фінансову ефективність лікарень та можливість спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби медичних закладів. Саме такі рішення ми масштабуємо в межах програми "Світло в громади", створюючи інфраструктуру, яка працює щодня та допомагає рятувати життя", – розповідає директорка благодійного фонду "Спанбонд" Олександра Карпенко.

Унікальність програми "Подбай про енергоживлення лікарень" полягає в тому, що вона об’єднує бізнес, благодійників та мільйони українців задля спільної мети, адже кожна придбана продукція Garnier перетворюється на реальну допомогу українським медичним закладам.

"Проєкт "Подбай про енергоживлення лікарень" уже багато років об’єднує наших споживачів навколо реальної допомоги українським медичним закладам. Для нас важливо, щоб кожна придбана продукція Garnier перетворювалася на конкретний результат в рамках нашої глобальної місії", – зазначила Альона Джагарян, мнеджер групи продуктів Garnier, L'Oréal Paris, Mixa в Україні.

Команда Garnier спільно з партнерами планує й надалі розширювати географію та охоплення ініціативи, посилюючи спроможність української медичної системи працювати безперервно за будь-яких умов та захищати життя людей щодня.