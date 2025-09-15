Access2Finance 2025: головна конференція про фінансування МСБ в Україні відбудеться вже 30 вересня

30 вересня в столиці пройде Access2Finance 2025 − масштабна конференція, що об’єднає фінтех-екосистему, банки, МСБ та інвесторів. Подія стане ключовим майданчиком для діалогу про фінанси, інновації та розвиток компаній у нових економічних реаліях.

Програма конференції буде насиченою та практичною. На гостей чекають виступи представників провідних фінтех-компаній, банків, інвестиційних фондів і технологічних гравців.

Теми охоплять доступ бізнесу до фінансування, партнерство з фінансовими установами, сучасні моделі цифрових платежів і перспективи інноваційних фінансових інструментів. Кожна панельна дискусія буде побудована навколо конкретних кейсів, які вже працюють в Україні та світі.

Минулого року Access to Finance зібрав понад 220 учасників, 25 спікерів і став місцем народження нових партнерств та ідей. Учасники відзначали не лише високий рівень контенту, а й атмосферу щирого нетворкінгу та обміну досвідом. Цьогоріч ми готуємо ще масштабніший захід, який стане важливим кроком для розвитку фінансових стратегій українського бізнесу.

Спеціально для читачів нашому медіа УАФІК підготувала унікальну можливість приєднатися до конференції на особливих умовах. Використовуйте промокод delo, щоб отримати знижку -10% на вартість квитка.

Дізнатись більше про подію та стати частиною професійної спільноти, яка формує нову економічну реальність України, можна за посиланням.