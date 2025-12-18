Adaptis представляє портативне рішення енергонезалежності для Starlink Mini у партнерстві з PeakDo

Українська компанія Adaptis представила портативне рішення енергонезалежності для Starlink Mini. Продукт реалізується у партнерстві з PeakDo – провайдером бездротових HDMI-рішень. Adaptis став ексклюзивним реселлером рішень Peakdo в Україні.

Adaptis спеціалізується на адаптації та модифікації терміналів Starlink для використання на транспорті та в польових умовах. Серед клієнтів компанії – Сили оборони України, журналісти, міжнародні гуманітарні організації та дипломатичні місії, зокрема ООН і Червоний Хрест.

Новий продукт Adaptis LinkPower вирішує одну з ключових проблем мобільного використання Starlink – залежність від зовнішніх джерел живлення. Adaptis LinkPower пропонує інший підхід – компактний павербанк, створений спеціально для Starlink Mini.

Павербанк сумісний з оригінальними кріпленнями Starlink Mini та надійно фіксується під час використання. Вага пристрою становить 645 г. Акумулятор ємністю 27 500 мА·год забезпечує понад 4 години автономної роботи, дозволяючи використовувати Starlink Mini поза транспортом без додаткового обладнання.

Adaptis LinkPower підтримує двонаправлене заряджання через USB-C з Power Delivery (до 100 Вт на вхід і до 65 Вт на вихід). Це дає змогу одночасно живити термінал і заряджати сам пристрій, зберігаючи безперервність роботи в мобільних сценаріях.

"У сучасних умовах енергонезалежність – це можливість працювати без прив’язки до інфраструктури. Ми розробили спеціалізоване рішення живлення, сумісне зі Starlink Mini, яке дозволяє обійтися без інверторів і громіздких зовнішніх акумуляторних станцій. Adaptis LinkPower спроєктований для роботи під час переміщень і зупинок без додаткових налаштувань", – зазначив CEO і співзасновник Adaptis Антон Садиков.

Партнерство з PeakDo доповнює продуктову екосистему Adaptis рішеннями для бездротової передачі сигналу, які використовуються в мобільних і польових умовах разом із супутниковим зв’язком.