Агентство відновлення завершує будівництво захисту на великих підстанціях "Укренерго"

Державне агентство відновлення майже завершило будівництво захисних споруд на великих об’єктах НЕК "Укренерго", які забезпечують передачу електроенергії в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, пише "Укрінформ".

За його словами, захист уже довів свою ефективність.

"Агентство майже закінчило будівництво захисту на великих об'єктах "Укренерго". (...) . Йдеться про великі підстанції потужністю 750 МВт та 330 МВт. І побудована система захисту на сьогодні достатньо ефективно великі трансформатори захищає", — зазначив Сухомлин.

Він додав, що жоден об’єкт, на якому будувався захист агентства, не був знищений, навіть коли на деякі підстанції одночасно падало по 12–13 прямих влучань "Шахедів".

За його словами, якби не захисні споруди, на сьогодні українці взагалі залишилися б без світла, адже не могли б передавати електроенергію з заходу країни на схід.

Зараз Агентство отримало завдання від уряду побудувати захисні споруди на менших підстанціях потужністю 110 МВт та 150 МВт, які з вересня стали мішенями ворога.

Ця інфраструктура працює на потреби українських громад. Вона забезпечує електроенергією підприємства комунального сектору, водоканали, теплокомуненерго.

"Саме тому ми бачимо проблеми сьогодні в Києві, в Харкові, в Чернігові, в Сумах, в Кривому Розі, в інших містах. До цього росіяни не обстрілювали такі об’єкти, а тепер вони на це пішли. Тому ми будуємо додатковий рівень захисту на них", — зазначив Сухомлин.

На сьогодні роботи ведуться на 120 підстанціях, які вже мають перший рівень захисту, проте після зміни тактики ворога потребують його посилення.

Нагадаємо, ще на початку року, Агентство відновлення звітувало, що захист другого рівня для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%.

Проте наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.