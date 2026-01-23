Запланована подія 2

У більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії: через обстріли знеструмлені чотири області

silhouette, a, power, line
Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання / Depositphotos

Внаслідок нічних ударів ворога на ранок 23 січня знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу.

Ситуація в енергосистемі

За його словами, енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки Росії та складні погодні умови.

Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи.

Графіки відключень

Некрасов нагадав, що графіки погодинних відключень тимчасово не діють  Києві та області і на Одещині.

Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. 

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько