В большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии: из-за обстрелов обесточены четыре области

В результате ночных ударов врага на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся во всех регионах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.

Ситуация в энергосистеме

По его словам, энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий.

Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно устраняют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.

Из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Тернопольской области, там продолжаются ремонтные работы.

Графики отключений

Некрасов напомнил, что графики почасовых отключений временно бездействуют в Киеве и области и в Одесской области.

Возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынуждены применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.