Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии: из-за обстрелов обесточены четыре области

silhouette, a, power, line
Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения / Depositphotos

В результате ночных ударов врага на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся во всех регионах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.

Ситуация в энергосистеме

По его словам, энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий.

Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно устраняют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.

Из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Тернопольской области, там продолжаются ремонтные работы.

Графики отключений

Некрасов напомнил, что графики почасовых отключений временно бездействуют в Киеве и области и в Одесской области.

Возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынуждены применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько