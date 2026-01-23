- Категория
В большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии: из-за обстрелов обесточены четыре области
В результате ночных ударов врага на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся во всех регионах.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.
Ситуация в энергосистеме
По его словам, энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий.
Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно устраняют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.
Из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Тернопольской области, там продолжаются ремонтные работы.
Графики отключений
Некрасов напомнил, что графики почасовых отключений временно бездействуют в Киеве и области и в Одесской области.
Возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Кроме того, для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынуждены применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления.
Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.
Чрезвычайное состояние в энергетике
14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.
Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.