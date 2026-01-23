Агентство восстановления завершает строительство защиты на крупных подстанциях "Укрэнерго"

Государственное агентство восстановления почти завершило строительство защитных сооружений на крупных объектах НЭК "Укрэнерго", обеспечивающих передачу электроэнергии в Украине.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин, пишет "Укринформ".

По его словам, защита уже доказала свою эффективность.

"Агентство почти закончило строительство защиты на крупных объектах "Укрэнерго". (...). Речь идет о больших подстанциях мощностью 750 МВт и 330 МВт. И построенная система защиты на сегодняшний день достаточно эффективно большие трансформаторы защищает", — отметил Сухомлин.

Он добавил, что ни один объект, на котором строилась защита агентства, не был уничтожен, даже когда на некоторые подстанции одновременно падало по 12-13 прямых попаданий "Шахедов".

По его словам, если бы не защитные сооружения, на сегодняшний день украинцы вообще остались бы без света, ведь не могли бы передавать электроэнергию с запада страны на восток.

Сейчас Агентство получило задачу от правительства построить защитные сооружения на меньших подстанциях мощностью 110 МВт и 150 МВт, с сентября ставших мишенями врага.

Эта инфраструктура работает на нужды украинских общин. Она обеспечивает электроэнергией предприятия коммунального сектора, водоканалы, теплокоммунэнерго.

"Именно поэтому мы видим проблемы сегодня в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Кривом Роге, других городах. До этого россияне не обстреливали такие объекты, а теперь они на это пошли. Поэтому мы строим дополнительный уровень защиты на них", — отметил Сухомлин.

На сегодняшний день работы ведутся на 120 подстанциях, уже имеющих первый уровень защиты, однако после изменения тактики врага требуют его усиления.

Напомним, еще в начале года Агентство восстановления отчитывалось, что защита второго уровня для энергетических объектов завершена практически на 90%.

Однако из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.