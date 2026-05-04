АГРОМАТ обʼєднав лідерів ринку задля підготовки майбутніх майстрів

На базі магазину АГРОМАТ в Києві відбулася масштабна дводенна навчально-практична конференція з професії "Лицювальник-плиточник". Захід об’єднав представників 25 закладів професійної освіти з усієї України для вивчення передових технологій та світових стандартів галузі.

Організатором події виступив проєкт EdUP, виконавцем – компанія "АГРОМАТ Декор+", яка залучила до співпраці лідерів ринку: Cersanit, Mirage, EdPlit, Bosch та Sika.

"Ми пропонуємо своїм клієнтам великий вибір плитки, але нам також важливо, щоб в Україні були професіонали, які вміють якісно з нею працювати. Саме тому ми використовуємо свої можливості, щоб об’єднувати професійно-технічну освіту та реальний бізнес. За понад 30 років на ринку АГРОМАТ вибудував міцні партнерські відносини з провідними українськими та міжнародними виробниками. Завдяки цій співпраці ми маємо можливість залучати найкращих експертів галузі для обміну актуальним досвідом. Це допоможе викладачам дізнатися про нові формати і поглибити знання про технології монтажу, щоб зробити підхід до навчання майбутніх майстрів більш сучасним. У результаті ринок отримає майстрів, які володіють затребуваними навичками та вміють працювати з інноваційним продуктом на рівні світових стандартів", – ділиться Сергій Войтенко, співзасновник компанії АГРОМАТ.

Перший день конференції був присвячений глибокому зануренню в аналітику ринку та технологічні особливості матеріалів. У межах теоретичного кластеру експерти АГРОМАТ, Cersanit, Mirage та EdPlit розкрили теми від основ виробництва керамограніту до специфіки роботи з великоформатними слябами, а панельна дискусія про симбіоз майстра та продавця стала майданчиком для активного обміну досвідом.

"Ми давно співпрацюємо з АГРОМАТ і активно підтримуємо ініціативи компанії, проте конференція для викладачів профтехучилищ – наш перший подібний досвід в Україні. Mirage в Італії практикує освітні проєкти, і ми бачимо великий запит та потенціал у розвитку цього напряму тут. Наш навчальний блок зосереджувався на великоформатній плитці: познайомити з продуктом, популяризувати культуру роботи з ним. Плитка великого формату зараз у тренді, але робота з нею потребує специфічних знань, досвіду та обладнання. Сьогодні на ринку бракує майстрів-плиточників, які володіють такими техніками, тому передавати знання – це пріоритет №1. Приємно, що учасники не просто слухали, а відкрито ділилися досвідом та шукали рішення для складних задач під час панельної дискусії. Це важливо, адже саме вони навчають нове покоління фахівців", – зазначає Оксана Сафонова, представник італійського заводу Mirage в Україні.

Особливістю стали прямі включення: учасники мали змогу поспілкуватися з головним технологом заводу Mirage безпосередньо з Італії та технологом заводу Cersanit зі Звягеля. Завершився блок міні-екзаменом для закріплення знань.

"Мали честь представити нашу компанію провідним спеціалістам навчально-технічних закладів та ознайомити їх з ключовими характеристиками керамічної плитки й керамограніту. Діалог із викладачами дозволив чітко окреслити потреби у підготовці майбутніх кадрів та визначити вектори нашої подальшої підтримки освітніх установ. Щиро дякуємо фундації Swisscontact та компанії АГРОМАТ за запрошення! Окремо вдячні за досвід комунікації з педагогами, засновниками крутого стартапу Edplit та провідними майстрами-плиточниками країни", – додає Сергій Левченко, регіональний директор департаменту з продажів керамічної плитки Cersanit.

Другий день конференції пройшов у форматі інтенсивного практикуму під керівництвом дизайнера-прораба Design Service Building та майстра-плиточника. Учасники відпрацьовували навички роботи з великоформатною плиткою: підйом, підготовку поверхонь, формування і різання.

Справжнім викликом стало практичне виготовлення трендових монолітних умивальників із керамограніту – процесу, що потребує бездоганної точності та використання новітніх інструментів. За результатами практичного іспиту було визначено переможців майстер-класу, які продемонстрували найкращий рівень володіння технікою.

Навчально-практична конференція з професії "Лицювальник-плиточник" відбулася в межах Швейцарсько-українського проєкту "Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні" (EdUP), що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і впроваджується організацією Swisscontact за підтримки Міністерства освіти і науки України.