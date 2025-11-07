Запланована подія 2

Акція "Добрий депозит для добрих дронів" від Радабанку

Радабанк святкує 32-й день народження – і дарує клієнтам до +3,2% до депозиту у застосунку RB24.

Відкривай депозит на суму від 32 тис. грн, шейкни відсотки та отримуй від +1 % до +3,2% до своєї ставки та шанс отримати до 19,95% річних у гривні!

Радабанк додатково перерахує 0,32% від суми відкритих вкладів на закупівлю дронів для підрозділу Darknode.

Разом перетворимо відсотки на силу.

Всі деталі про акцію та зручний калькулятор за посиланням.

Як це працює?

  • Відкрий у RB24 будь-який з цих депозитів: "Максимальний", "Вигідний", "Престиж" чи "Еліт".
  • Потруси телефон і злови свої добрі відсотки. 
  • Отримуй бонус і допомагай нашим захисникам!

Акція діє з 01.11 2025 до 31.12.2025.

Нам 32 роки вам до +3,2% бонусу!

Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.