Amazon знову відклала оновлення Alexa на базі ШІ через проблеми з точністю

Компанія Amazon вчергове відклала випуск оновленої версії віртуального асистента Alexa, пише AI4Future.

Публічний реліз продукту перенесено щонайменше на місяць.

Раніше планувалося оприлюднення оновленої версії Alexa на 26 лютого, однак, як зазначив співробітник Amazon на умовах анонімності, "розумніша та більш розмовна" версія Alexa не буде доступною щонайменше до 31 березня, повідомляє The Washington Post.

За його словами, причиною затримки є те, що нова версія асистента давала неправильні відповіді на тестові запитання.

Зазначається, що представлення оновленої версії відбудеться приблизно через 18 місяців після того, як Amazon оголосила про створення Alexa на основі ШІ у відповідь на зростання популярності ChatGPT від OpenAI.

Речник Amazon у коментарі для Pymnts заявив, що компанія "не буде розголошувати деталі майбутньої дорожньої карти, але з нетерпінням чекає можливості поділитися останніми новинами від команди Amazon Alexa".

Труднощі Amazon із запуском оновленої Alexa ілюструють загальні проблеми, з якими стикаються компанії, коли намагаються покращити свої продукти за допомогою ШІ, навіть інвестуючи в цю технологію мільярди доларів.

Наприклад, минулого місяця Apple прибрала функцію ШІ з iPhone, яка узагальнювала новини, після скарг на неточність таких підсумків. Пізніше з’явилися повідомлення, що Apple, як і Amazon, стикається з труднощами під час запуску нової версії Siri на основі штучного інтелекту.

"Агентний ШІ – це дещо складніша річ. Він потребує більшої структури та спрямування для отримання кращого результату. Нам, як і раніше, доведеться задавати йому початковий "промпт", але тепер знадобиться більше роботи, щоб сформувати бажану поведінку ШІ", – сказав Майк Фінлі, технічний директор і співзасновник аналітичної платформи AnswerRocket.