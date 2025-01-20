АРМА не може продати 494 земельних ділянки на Боржаві й за чверть ціни – ЗМІ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може продати 494 земельних ділянки на Боржаві на Закарпатті, де планувалося будівництво гірськолижного курорту.

Агентство не може цього зробити втретє, вже за чверть від попередньо визначеної вартості в 1,068 млрд грн. Головна причина – проблеми політичного та юридичного характеру, що відлякують потенційних покупців, пише видання "Українські новини".

Зазначається, що відтоді відбулися вже два "англійських" аукціони, другий з яких – вже за половину вартості.

"На сьогодні (20 січня) запланований третій – вже за "голандською" методикою за чверть першої ціни. Це коли аукціон починається навіть без наявності бажаючих – вони можуть прийти вже в ході його проведення. Але всі їх спіткає одна й та сама доля. Бажаючі покупці на них … просто не приходять", – йдеться у публікації.

За оцінкою видання, на небажання покупців брати участь в аукціонах впливає низка факторів.

1. Призначення 99% земельних ділянок – особисте селянське господарство, що унеможливлює їхнє використання у бізнес-цілях без зміни цільового призначення.

2. Землі розміщені хаотично, що робить їх інвестиційно непривабливими, оскільки не має змоги побудувати єдиний комплекс.

3. Проблеми з місцевим населенням. Деякі землі забудовані місцевими мешканцями, змінені межі ділянок. Для вирішення проблеми потрібні роки на судовий розгляд.

4. Наявність кримінальних справ, в межах яких на деякі ділянки накладені арешти різними правоохоронними органами.

5. Відсутня містобудівна документація, що унеможливлює зміну цільового призначення і їх забудову (хоча Генплан та частково ДПТ окремих громад є, але ділянки на гірських хребтах взагалі знаходяться поза Генпланом).

6. До більшості земель відсутня інженерна інфраструктура (дорога, освітлення, каналізація та інші комунікації).

7. Значна частина ділянок має складний рельєф.

Видання пише, що йдеться про 460 гектарів землі у вигляді окремих ділянок на території Воловецької об'єднаної територіальної громади Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, село Гукливий та селище Воловець.

"Це селища в Закарпатті, вже відомі своїми гірськолижними курортами. Сюди ж входять нижня станція та верхня станція гірськолижного витягу, що розміщені на земельних ділянках ТОВ "Таурус Проперті". Це землі, відомі за так званою справою "Держінвестпроєкту", за якою була зареєстрована угода", – наголошується в матеріалі.

Також зазначається, що фігуранти справи, які планували будівництво гірськолижного курорту, віддали ці землі в рамках угоди державі, яка вирішила їх продати через АРМА та направити виручені кошти на ЗСУ.

Спочатку земельні ділянки були оцінені АРМА сумарно у 1,068 млрд грн. Покупці на аукціон в листопаді не прийшли. Потім, вже в грудні, спробували продати ці ділянки, розбивши їх на три лоти вже за сумарно 600 млн грн. Сьогодні намагаються розпочати аукціон без покупців вже за чверть попередньо визначеної ціни – 258 млн грн.