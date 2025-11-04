- Тип
ARX демонструє стабільне зростання та зміцнює лідерство на страховому ринку України
За підсумками дев'яти місяців 2025 року компанія ARX продовжує впевнено зростати на українському ринку. Попри виклики воєнного часу, компанія зберігає лідерські позиції, високу прибутковість і стабільність, що є основою її стратегії розвитку вже багато років.
ARX демонструє зростання на рівні ринку – +37% (за даними НБУ за перше півріччя 2025 року), що дозволяє компанії зберігати свою ринкову частку в умовах високої конкуренції.
Консолідовані результати:
Загальні страхові премії компанії, включно з лайф і нон-лайф сегментами, за 9 місяців 2025 року становлять майже 4,5 млрд грн. У сегменті лайф-страхування страхові премії склали майже 249,9 млн грн.
Основні результати за видами страхування (зростання у порівнянні з 2024 роком):
- КАСКО – 2,05 млрд грн зібраних премій (+18%);
- майно – 623,3 млн грн (+73%);
- автоцивілка – 674,3 млн грн (+163%).
Щодня компанія ARX виплачує клієнтам майже 8,0 млн грн страхових відшкодувань, що є підтвердженням її фінансової стійкості та відповідальності перед клієнтами.
"Лідерство на ринку – це не заслуга одного, а результат щоденної роботи всієї команди ARX. Ми інвестуємо у те, що неможливо подивитися в балансі: стабільність, прозорість та довіру. Саме вони створюють те відчуття справжнього захисту, заради якого люди обирають страхування. І ми доводимо це на практиці" – Андрій Перетяжко, Голова Правління компанії ARX.
ARX є беззаперечним лідером за ключовими показниками на non-life ринку:
- № 1 за розміром капіталу;
- № 1 за розміром активів;
- № 2 за обсягом премій та виплат.
Окремо варто відзначити прибутковість бізнесу: ARX залишається найбільш рентабельною страховою компанією ринку зі стабільно високим показником ROE, що свідчить про ефективність бізнес-моделі навіть в умовах війни.
Також ARX традиційно виступає піонером у впровадженні продуктів, що відповідають викликам часу. Сьогодні це насамперед страхування воєнних ризиків – напрямок, де компанія зайняла унікальну позицію на ринку:
- ARX є єдиною українською страховою компанією, що уклала облігаторний договір перестрахування воєнних ризиків з американською урядовою корпорацією DFC (U.S. International Development Finance Corporation).
- Компанія першою на ринку розпочала співпрацю з легендарним ринком Lloyd's of London.
Ці партнерства підтверджують довіру глобальних гравців на міжнародному ринку страхування до ARX та їхню віру у стабільність України.
Найвищий рівень задоволеності клієнтів
Війна змінила все. Але одне залишилося незмінним – наше ставлення до клієнтів.
- Рівень задоволеності врегулюванням збитків за договорами КАСКО – 4,85 з 5,0.
- Оцінка застосунку My ARX – 4,7 бала.
ARX продовжує інвестувати у цифрові рішення та розвиток, бо ми розуміємо: наші клієнти потребують стабільності та впевненості сьогодні, а не колись потім.
Соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність ARX має конкретне вираження у цифрах: компанія є найбільшим платником податків та зборів у страховому секторі – як в абсолютних показниках, так і за рівнем податкового навантаження. За 9 місяців 2025 року компаніями було перераховано до державного бюджету 378,5 млн грн податків, вносячи вагомий внесок у економічний розвиток країни. Всього з початку повномасштабного вторгнення сплачено понад 1,55 млрд грн до державного бюджету. За результатами 2024 року ARX увійшла до ТОП-80 найбільших платників податків в Україні (за даними ДПС).
Підтримка ЗСУ та українських ветеранів
Співпраця з благодійними організаціями, допомога українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій, та підтримка ЗСУ – великий пласт роботи страхової ARX. З початку повномасштабної війни сума допомоги ЗСУ вже перевищила 93 млн грн. Основним партнером для системної допомоги війську є фонд "Повернись живим".
Ми пишаємося, що наш акціонер Fairfax Financial Holdings – одна з провідних світових страхових груп – розділяє ці цінності. З перших днів повномасштабної війни Fairfax демонструє незламну віру в Україну: турбується про наших співробітників та фінансує гуманітарну допомогу постраждалим від війни.
ARX – одна з найбільших страхових компаній України з 30-річним досвідом роботи, частина міжнародного холдингу Fairfax Financial Holdings (Канада).