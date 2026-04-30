"Auchan Україна" розширює підтримку виробників – відтепер і на Полтавщині

28 квітня у Полтаві відбувся регіональний форум Local Ukraine, який ініціювала "Auchan Україна". Захід організували спільно Полтавська обласна військова адміністрація, "Auchan Україна" та ГС "Агрокластер "Гранд".

Форум зібрав понад 50 виробників – фермерів, керівників сільськогосподарських підприємств, виробників крафтової продукції та представників аграрних асоціацій, а також керівництво регіону та представників "Auchan Україна". Такий рівень участі підтвердив: запит на прямий діалог між виробниками, владою та ритейлом на Полтавщині є реальним і конкретним.

Учасники обговорили практичні моделі співпраці виробників з торговельними мережами, ринкові тренди у сфері крафтового та органічного виробництва, а також можливості кооперації за кластерним принципом. Окремо йшлося про перехід від сировинної моделі до переробки – як інструменту створення доданої цінності та вартості продукту, що безперечно вплине на зміцнення продовольчої безпеки регіону.

Заступник начальника Полтавської ОВА Ірина Салогуб підкреслила стратегічне значення малого та середнього аграрного бізнесу для регіону. За її словами, на Полтавщині налічується понад 2 700 фермерських господарств і близько 194 тисяч особистих селянських господарств – разом вони формують близько 40% валової продукції сільського господарства області.

Комерційна директорка "Auchan Україна" Алла Ковалевська зазначила: "Ми вже четвертий рік поспіль послідовно будуємо через цю платформу діалог "влада – бізнес – виробник": чуємо реальні потреби фермерів і разом прибираємо бар'єри на шляху до полиці. Полтавщина – потужний аграрний регіон із сильною базою малих і середніх виробників, що відкриває великий потенціал для країни. Особливо, коли влада, бізнес і виробники працюють в одному векторі – приймаються рішення, які сприяють розвитку виробника, а значить – і розвитку економіки країни. Ми вдячні Полтавській ОВА за підтримку та відкритість – завдяки цьому локальні виробники впевненіше виходять на полиці, а українці отримують якісний продукт".

Форум завершився візитом представників Auchan на виробництво ТОВ "Їжа для роздумів" – партнера мережі, який бере участь у проекті фільєрства – відповідальний виробник.

Екскурсія на підприємство дала змогу наочно побачити, як виглядає повний ланцюжок від локального виробника до полиці торговельної мережі: виробничі потужності, стандарти роботи та реальний масштаб можливостей для співпраці.