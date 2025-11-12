Бізнес-бранч "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України" об’єднає ключових представників українського бізнесу

19 листопада 2025 року у ресторані Veranda on the River у Києві відбудеться бізнес-бранч "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України" організований бізнес-виданням “Перший Бізнесовий BIZ”.

Подія стане платформою для обговорення стратегічних напрямів розвитку економіки України, інвестиційних можливостей, ролі лідерства та соціальної відповідальності у формуванні сталого бізнес-середовища.

Що на вас чекає:

Панельна дискусія: "Україна 2030: стратегічне бачення бізнесу".

Учасники:

Валентина Сахно — керівниця Бізнес-школи KSE.

Андрій Длігач — доктор економічних наук, професор, засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Борис Шестопалов - агріфуд підприємець, меценат, співзасновник HD-group та GFS Group

Спікери:

Любов Подгорна, співзасновниця ТОВ МСП Тема: "Лояльність як інвестиція: як подарунки формують корпоративну культуру та лідерство".

Катерина Кузьміна, керівник відділу закупівель та сталого розвитку AB InBev Efes Ukraine Тема: "Закупівлі, лідерство і партнерство: зміни без штампів і ілюзій".

Катерина Тюря, HRD ресторанів Veranda on the River / Fenix Тема: "Трансформація ринку праці: як змінюється роль жінок та які тренди домінують".

Лілія Олійник, засновниця ТМ ilive, голова ГО "Живу в гармонії", віце-голова об’єднання "Жінки України" Тема: «Батьківство як стратегічна інвестиція: виховання покоління майбутніх лідерів».

Роман Пересунько, співзасновник Primax.Digital Тема: "Цифрова екосистема для ефективного маркетингу".

Денис Солянков, Head of Product Design, Liga Zakon. Тема: "Поговори зі мною, або що цікавого може розказати ваш користувач.

Ведуча події: Марія Скиба, ведуча каналу "Ми — Україна" та "Ми - Україна +" журналістка.

Партнери заходу:

Генеральний медіапартнер: телеканал "Ми — Україна".

Гостинний партнер: Veranda on the River.

Винний партнер: Maison Castel

Партнери:

AB InBev Efes Ukraine, МСП, Primax, Моршинська, Yves Rocher, ЮК "Турій та партнери", Ми Україна+, 33 телеканал, телеканал "Прямий", Media company FM-TV (телеканал Guildhall), YouTub канал Business PRO, Infovision, РБК-Україна, медіагрупа "Апостроф", Mind.UA, Delo.ua, Коментарі, FEMIDA.UA, Ділова Столиця, Cabinet Boss, журнал Super Lady, studioofmydreams, BUT.IN.UA, Star Brothers, Post.factum, GLORY magazine.

Бізнес-бранч "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України" має на меті сприяти розвитку діалогу між бізнесом, інвесторами та експертним середовищем щодо перспектив економічного зростання, впровадження ефективних управлінських рішень та формування культури відповідального підприємництва.