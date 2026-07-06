Бізнес-бранч "Економіка сміливих. Рішення нового часу": 14 липня у Києві бізнес-лідери говоритимуть про стратегію, маркетинг, корпоративне управління та економіку майбутнього

В умовах війни, економічної нестабільності та постійних змін український бізнес потребує не лише швидких рішень, а й якісного професійного діалогу. Саме тому сьогодні особливого значення набувають майданчики, де власники компаній, керівники, інвестори та експерти можуть обмінюватися практичним досвідом, обговорювати актуальні виклики, знаходити нові партнерства та формувати спільне бачення розвитку економіки.

Бізнес-події вже давно перестали бути лише місцем для нетворкінгу. Вони стали простором, де народжуються нові ідеї, укладаються стратегічні партнерства, презентуються успішні кейси та формуються рішення, здатні впливати на розвиток компаній і цілих галузей.

Саме такою платформою стане бізнес-бранч "Економіка сміливих. Рішення нового часу", який 14 липня 2026 року проведе бізнес-видання "Перший бізнесовий | BIZ" у ресторані Veranda on the River у Києві.

Подія об'єднає власників бізнесу, CEO, топменеджерів, інвесторів, маркетологів, HR-фахівців, комунікаційників та експертів для обговорення ключових викликів, які сьогодні стоять перед українським бізнесом, а також практичних рішень, що допомагають компаніям зростати навіть в умовах постійної турбулентності.

У програмі бізнес-бранчу

– Виступ Катерини Тюрі, HRD ресторанів Veranda/Fenix.

Тема: "Люди як головний актив бізнесу: як утримувати команди в умовах кадрового дефіциту".

– Виступ Юлії Завалішиної, директорки з корпоративних питань і комунікацій Київстар.

Тема: "Сила відповідального бізнесу".

– Виступ Артема Гончаренка, PhD, керівника Інституту ветеранів КНУБА.

Тема: "Ветерани як частина UNIT-економіки України відбудови".

– Виступ Анни Калантєрної, психологині.

Тема: "Психологія великих рішень: що заважає бізнесу масштабуватись".

Мова піде про фінансові сценарії підприємців, страх зростання, внутрішні обмеження та психологію прийняття стратегічних рішень.

Панельна дискусія: "Корпоративне управління: ради директорів та незалежні директори як інструмент стійкості"

Модератор: Надія Шуляк – інвестиційний консультант, правозахисник, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Краун".

Учасники:

Ольга Романова – радник зі зв'язків з органами державної влади AB InBev Efes Ukraine;

Сергій Наумов – президент Національної асоціації банків України;

Олена Дерев’янко, co-founder і партнер PR-Service Agency, віцепрезидент Української PR-Ліги, голова комітету АПКБУ з кризових комунікацій, д-р екон. наук і політичної економії, проф.

Експерти обговорять роль незалежних директорів, корпоративне управління в умовах ризиків, довіру інвесторів, побудову ефективної системи управління та масштабування бізнесу.

Панельна дискусія: "Медіастратегії та PR: увага, вплив і репутація"

Модератор: Дмитро Чепур – керівник відділу спецпроєктів Mind UA.

Учасники:

Дмитро Самолюк – Head of Digital "Ми – Україна", "Ми Україна+";

Валентина Йовенко – директорка з корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1";

Оксана Кононова – CEO & Founder LOOQME;

Вікторія Мартинюк – Deputy Director агенції стратегічних комунікацій PointeR.

Учасники говоритимуть про сучасні медіастратегії, кризові комунікації, управління репутацією, боротьбу за увагу аудиторії, роль PR у бізнесі та довіру як головний актив компаній.

Панельна дискусія: "Маркетинг сміливих: як будувати бренд, коли ресурси обмежені"

Модераторка: Аліна СМИШЛЯК-БОРОДА – директорка з управління репутацією та КСВ компанії Kormotech.

Учасники:

Наталія Холод – засновниця та CEO агенції комунікацій "ВАРТО";

Борис Цомая – CMO компанії "РІЕЛ";

Сергій Демченко – начальник управління корпоративних комунікацій корпорації АТБ;

інші експерти ринку.

Учасники говоритимуть про нову поведінку українського споживача, довіру як головний фактор вибору бренду, маркетинг в умовах обмежених бюджетів, ефективність маркетингових інвестицій, роль контенту та ком'юніті у побудові бренду, а також про те, як створити Love Brand, що залишається близьким клієнту навіть у часи змін.

На учасників бізнес-бранчу чекають практичні кейси від українських компаній, виступи провідних експертів, обговорення ключових бізнес-трендів, професійний нетворкінг, нові партнерства та живе спілкування з лідерами українського бізнесу..

Дата: 14 липня 2026 року, Veranda on the River, Київ

Вартість участі: 2 000 грн (кількість місць обмежена).

Реєстрація: [email protected]

Партнери заходу: Veranda on the River, Maison Castel, Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Київстар, Мережа аптек "9-1-1", Анна Калантєрная, Моршинська, агенція комунікацій "ВАРТО

Інформаційні партнери: "Ми-Україна+", "Ми-Україна", 33 канал, Mind UA, телеканал "Прямий", медіахолдинг "Апостроф", "Коментарі", Delo.ua, "Мінфін", Finance.ua, SPEKA, The Page, Media Company FM-TV, "Ділова столиця", Marie Claire Ukraine. Business PRO, Studio of my Dreams, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision,,

"Перший бізнесовий | BIZ" – платформа для тих, хто ухвалює рішення. Саме тут зустрічаються лідери, народжуються нові ідеї та формуються партнерства, які змінюють український бізнес.