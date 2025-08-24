Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,50

48,26

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес-спільнота підтримала запуск eCTD у фармацевтичній сфері: наближає Україну до європейських практик

лікарські засоби
Бізнес оцінив запуск eCTD в Україні / Depositphotos

Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінила перші результати запровадження обов’язкової подачі досьє у форматі eCTD для реєстрації лікарських засобів в Україні. В асоціації наголосили, що перехід на електронний формат наближає країну до європейських стандартів і створює передбачуваніші правила для фармацевтичних компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

У заяві організації відзначається, що впровадження eCTD робить взаємодію бізнесу з регулятором прозорішою, прискорює процедури та підвищує якість даних. Саме ці чинники, на думку учасників ринку, є ключовими для розвитку конкурентного середовища та поліпшення доступу пацієнтів до сучасних ліків.

Асоціація подякувала заявникам, які взяли участь у пілотному проєкті, адже їхня активність та конструктивні відгуки дозволили налагодити ефективну роботу системи. Також було відзначено команду МОЗ та Державного експертного центру за скоординовані дії під час запуску нової моделі.

ЄБА наголосила, що й надалі працюватиме разом із державними органами та компаніями-членами над удосконаленням регуляторних процесів і гармонізацією з європейськими практиками. Це, на думку бізнес-спільноти, сприятиме формуванню більш відкритого та конкурентного ринку і розширить можливості для пацієнтів отримувати якісне лікування.

Нагадаємо, з 18 серпня в Україні формат міжнародного електронного стандарту eCTD (electronic Common Technical Document) став обов'язковим для подання для всіх нових заявок на реєстрацію ліків. Це значний крок до цифровізації фармацевтичної сфери та наближення до європейських стандартів.

Автор:
Тетяна Гойденко