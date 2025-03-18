Бізнес зможе оцінити взаємодію з держорганами: як це зробити

Українські підприємці зможуть оцінити якість держпослуг на аналітичній платформі "Пульс". Їхні відповіді аналізуватиме штучний інтелект.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що одне з ключових питань, яке регулярно порушує бізнес, – можливість залишати відгуки та подавати скарги онлайн.

Відповідаючи на цей запит, минулого року Мінекономіки запустило платформу "Пульс", яка дає підприємцям змогу оцінювати якість державних послуг і повідомляти про проблеми.

Наразі Мінекономіки разом з Державною податковою службою (ДПС) інтегрували онлайн-платформу "Пульс" до Електронного кабінету платника податків.

"Сьогодні ми робимо ще один важливий крок – інтегруємо "Пульс" у Єдиний кабінет платників податків. Це підсилить цифрову трансформацію, покращить державні сервіси та сприятиме розвитку бізнес-середовища", – зазначив заступник міністра економіки з цифрової трансформації Олександр Циборт.

Він додав, що завдяки "Пульсу" держава може отримувати об’єктивну картину рівня сервісу та оперативно реагувати на потреби бізнесу. Відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового Entrepreneur Satisfaction Score (Індексу задоволеності підприємців) – інструменту для покращення держпослуг.

Як залишити відгук?

Авторизуватися в Кабінеті платника податків.

Оцінити якість взаємодії з держорганами.

У разі проблем – залишити звернення на puls.gov.ua.

Якщо оцінку не надано одразу, система нагадає про це через тиждень і далі щомісяця.

"Державна податкова служба першою серед державних органів приєдналася до проекту "Пульс", оскільки ми прагнемо ефективної та постійної комунікації з кожним платником податків. Електронний кабінет ДПС — лідер серед цифрових державних платформ, доступний 24/7. Ним користуються 5,4 мільйона осіб, з яких 3,5 мільйона — представники бізнесу, які зможуть безпосередньо в кабінеті платника оцінити взаємодію з державними органами. Інтеграція кабінету з платформою "Пульс" створює переваги як для українських підприємців, так і для держави, яка зможе оперативно реагувати на їхні запити", — зазначив голова ДПС Руслан Кравченко.

Про онлайн-платформу "Пульс"

"Пульс" є частиною політики "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський. Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проекту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансувалося USAID і UK Dev. Партнер проекту – Офіс ефективного регулювання (BRDO). До реалізації долучений Урядовий контактний центр. Вектор розвитку допомагає задавати Рада бізнесу з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Також на онлайн-платформі "Пульс" українські підприємці зможуть проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.

Як наголошують в Мінекономіки, "Пульс" — це не просто онлайн-платформа для скарг і пропозицій. Вона має стати консолідованим голосом підприємців, джерелом даних для реформ, прикладним і прозорим інструментом взаємодії бізнесу з державою та держави з підприємцями, який відображає реальний стан бізнес-клімату в країні.