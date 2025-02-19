Близько 300 000 українців працевлаштувалися у Німеччині: у яких галузях знайшли роботу

Майже через три роки після початку повномасштабної війни в Україні приблизно 300 000 українських біженців влаштувалися на роботу в Німеччині. Для порівняння, у лютому 2022 року у ФРН працювало близько 65 000 українців.

Про це 19 лютого повідомило видання Deutsche Welle, посилаючись на дані Федерального агентства праці Німеччини.

За даними відомства, станом на листопад 2024 року із приблизно 296 тисяч працевлаштованих громадян України понад 245 тисяч сплачували внески до кас соціального страхування.

Українці здебільшого працють у таких галузях, як промисловість, торгівля, охорона здоров'я, соціальні послуги, будівництво, готельний бізнес та сектор комерційних послуг.

З початку війни в Україні кількість українських біженців у ФРН збільшилася більш ніж у вісім разів і досягла 1,256 млн. осіб (станом на 31 жовтня 2024 року).

За даними Федерального агентства з праці, приблизно 211 тисяч українців станом на листопад 2024 року були безробітними. Ще 98 тис. осіб проходили інтеграційні курси, на яких покращують знання німецької мови до рівня B1 (здатність розуміти інформацію на знайомі теми, спілкуватися в більшості життєвих ситуацій), а 29 тис. українців стали слухачами професійно орієнтовані мовні курси. Близько 21 тис. наших співвітчизників брали участь у програмах працевлаштування.

Варто відзначити, що станом на 1 вересня 2024 року в Німеччині знаходилось 1,163 млн українців. З них 221 тис. осіб (19%) були зареєстровані на первинному ринку праці країни, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих.

Раніше повідомлялося, що середньомісячна кількість працевлаштованих українців в Німеччині має тенденцію до росту. Якщо у 2023 році щомісячний приріст українців, які вперше вийшли на роботу, становив у середньому 4,76 тис., то в січні-серпні 2024 року цей показник зріс на 50%, до 7,13 тис. осіб.