Около 300 тысяч украинцев трудоустроились в Германии: в каких отраслях нашли работу

Спустя почти три года после начала полномасштабной войны в Украине примерно 300 000 украинских беженцев устроились на работу в Германии. Для сравнения, в феврале 2022 года в ФРГ работало около 65 000 украинцев.

Об этом 19 февраля сообщило издание Deutsche Welle, ссылаясь на данные Федерального агентства труда Германии.

По данным ведомства, по состоянию на ноябрь 2024 года из примерно 296 тысяч трудоустроенных граждан Украины более 245 тысяч платили взносы в кассы социального страхования.

Украинцы в большинстве своем работают в таких отраслях, как промышленность, торговля, здравоохранение, социальные услуги, строительство, гостиничный бизнес и сектор коммерческих услуг.

С начала войны в Украине количество украинских беженцев в ФРГ увеличилось более чем в восемь раз и достигло 1,256 млн. рублей. лиц (на 31 октября 2024 года).

По данным Федерального агентства по труду, около 211 тысяч украинцев по состоянию на ноябрь 2024 года были безработными. Еще 98 тыс. лиц проходили интеграционные курсы, на которых улучшают знание немецкого языка до уровня B1 (способность понимать информацию на знакомые темы, общаться в большинстве жизненных ситуаций), а 29 тыс. украинцев стали слушателями профессионально ориентированные языковые курсы. Около 21 тыс. наших соотечественников участвовали в программах трудоустройства.

Стоит отметить, что на 1 сентября 2024 года в Германии находилось 1,163 млн украинцев. Из них 221 тыс. лиц (19%) были зарегистрированы на первичном рынке труда страны, прошли обучение или получили статус самозанятых.

Ранее сообщалось, что среднемесячное количество трудоустроенных украинцев в Германии имеет тенденцию к росту . Если в 2023 году ежемесячный прирост впервые вышедших на работу украинцев составил в среднем 4,76 тыс., то в январе-августе 2024 года этот показатель вырос на 50%, до 7,13 тыс. лиц.