BROCARD у 2025 році: як класичний beauty-ритейл масштабував клієнтський досвід через цифрові рішення

Минулий рік став для BROCARD етапом системної трансформації. Компанія поєднувала розвиток офлайн-мережі з цифровими сервісами та персоналізованими рішеннями, відкриваючи нові шляхи для зростання продажів і підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Результати діяльності у 2025 році компанія опублікувала на своєму сайті.

Фінансові результати та внесок у економіку

За підсумками року загальний обіг BROCARD склав 6 млрд 956 млн грн, а сума надходжень до держбюджету – 1 млрд 76 млн грн. Компанія залишається серед найбільших платників податків у своєму сегменті, поєднуючи зростання бізнесу з фінансовою стабільністю та відповідальністю перед державою.

Офлайн як платформа для сервісів

На кінець року мережа BROCARD працювала у 22 містах України та налічувала 67 магазинів. Понад 2,5 млн зареєстрованих в програмах лояльності клієнтів формують базу, для якої компанія вибудовує омніканальну модель: офлайн-магазини дедалі частіше виконують роль сервісних і консультаційних просторів, а не лише точок продажу.

Асортимент і структура пропозиції

У 2025 році асортимент мережі перевищив 34 000 товарів від понад 670 брендів. Важливі акценти – розвиток нішевої парфумерії (140 брендів) та розширення пропозицій від українських марок (88 брендів). Широкий вибір товарів дає змогу клієнтам знаходити як популярні, так й унікальні пропозиції.

У бутиках авторської парфумерії BROCARD Niche Bar представлено понад 140 брендів. Фото: пресслужба BROCARD

Нові формати: від магазину до досвіду

У 2025 році BROCARD відкрив у столиці найбільший простір краси в Україні площею близько 1700 кв. метрів – BROCARD Beauty Garden (ТРЦ Respublika Park), а також розширив формат BROCARD Niche Bar у Києві (ТРЦ Gulliver та Lavina Mall) та Одесі (ТЦ "Європа"). Нові простори орієнтовані на взаємодію, тестування та експертний супровід – ключові елементи сучасного клієнтського досвіду в beauty-ритейлі.

Цифрові канали як драйвер зростання

Онлайн-напрям став одним із ключових фокусів року. Мобільний застосунок BROCARD завантажили понад 1,57 млн разів, а кількість замовлень, оформлених через нього, перевищила 435 тис. Через інтернет-магазин BROCARD.UA клієнти здійснили майже 330 тис. покупок. Запуск електронного подарункового сертифіката eCard у квітні став відповіддю на запит сучасної аудиторії: нове цифрове рішення вже спробували майже 8 000 клієнтів.

Власні канали комунікації

BROCARD інвестує у власні медіа як інструмент довгострокової взаємодії з аудиторією. У 2025 році компанія перезапустила YouTube-канал, розвивала персоналізовані формати комунікації через соцмережі Instagram, TikTok та блогерські колаборації.

Персоналізація через технології

Один із ключових трендів року – персоналізований догляд. У 2025 році 19 000 клієнтів скористалися апаратною діагностикою шкіри в магазинах BROCARD, а наприкінці року компанія запустила новий сервіс – діагностику волосся та шкіри голови. Обидва напрями демонструють рух до data-driven підбору продуктів і сервісів.

Апаратна діагностика шкіри з використанням ШІ – затребувана сервісна послуга в магазинах BROCARD. Фото: пресслужба BROCARD

Соціальна відповідальність як частина бізнес-моделі

З початку повномасштабної війни BROCARD спрямував 302 млн грн на підтримку армії та 556,7 тис. грн фонду "Я буду твоїм тилом" – на допомогу дітям, які постраждали від війни. Для компанії це не разові ініціативи, а довгострокове зобов’язання.

Визнання ринку та управлінські рейтинги

BROCARD увійшов до кількох рейтингів журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших", зокрема був визнаний галузевим лідером і увійшов до рейтингу кращих роботодавців України, здобувши перемогу в спеціальній номінації "Найкращий кейс корпоративної освіти". Керівники компанії отримали визнання у професійних управлінських рейтингах ТОП-50 CEO та ТОП-35 HRD. Проєкти внутрішніх і зовнішніх комунікацій BROCARD перемогли у конкурсах PR-кейсів та маркетингових проєктів X-Ray видання MMR.