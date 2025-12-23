Будівельна група "Синергія" – приклад соціально відповідального бізнесу та переможець IBuild-2025 у двох номінаціях

Будівельна група "Синергія" у 2025 році підтвердила свій статус надійного забудовника, ставши переможцем головної будівельної премії України IBuild одразу у двох номінаціях – "Соціально-відповідальний бізнес" та "Житловий комплекс року". Для "Синергії" девелопмент – це про відповідальність перед майбутніми поколіннями. Війна створює перешкоди, але просто зараз одночасно будуються 13 будинків – 2 у ЖК "Синергія Київ" та 11 у "Синергія Сіті". Робота іде навіть за відсутності світла, бо закуплені потужні генератори.

Системна підтримка ЗСУ: від донатів до технічного забезпечення

З початку повномасштабного вторгнення "Синергія" зосередила значну частину своїх ресурсів на допомозі українським військовим. Компанія системно закуповує та ремонтує автомобілі для бойових підрозділів, передає сучасне обладнання – дрони, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), портативні джерела живлення. Окремим вагомим внеском стала передача квартири у ЖК "Синергія Київ" для благодійного розіграшу з метою збору 100 млн грн для Третього окремого армійського корпусу. Було проведено більше десятка благодійних заходів. Кожне свято – внесок в обороноздатність країни.

Компанію визнали соціально відповідальним бізнесом. Фото: "Синергія"

Чому "Синергія Сіті" визнали житловим комплексом року

ЖК "Синергія Сіті" – це концепція повноцінного середовища для життя, відпочинку, спорту й спілкування всередині комплексу. Тут реалізовано:

спортивне містечко "Спорт Сіті" з майданчиками для баскетболу, футболу та тенісу;

терапевтичний сад, що залучає всі органи чуття, з коконами, лавочками, альтанками;

дитячі простори для різного віку, мотузкові майданчики, створені під керівництвом педагогів і психологів, планується найближчим часом відкриття нового майданчика для дітей старшого віку;

розвинену комерційну інфраструктуру: кафе, ресторани, салони краси, грумінг, магазини, супермаркети, барбершоп.

ЖК "Синергія Сіті" визнали житловим комплексом року. Фото: "Синергія"

Підписано меморандум з КМДШ про будівництво інноваційної школи, яка відкриється у 2028 році. Класи до 10 учнів, сучасне технічне оснащення, інтерактивні дошки та дизайн, адаптований до дитячої психології, зроблять навчання комфортним і ефективним.

Компанія принципово підтримує українських виробників, закуповуючи вітчизняні матеріали – бетон, двері, освітлення, лічильники, елементи благоустрою. Будинки будуються виключно українцями, іноземних фахівців компанія не залучає і поки не планує. Тут вірять – усе буде Україна!

"Люди лишаються там, де їм добре", – з гордістю відзначає бренд-директорка Анна Тесляк.