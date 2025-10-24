- Тип
Чайний напрям "Біосфери", представлений брендами Graff та Ritz Barton, за рік виріс утричі
Утричі за рік виріс чайний напрям бізнесу корпорації "Біосфера", представлений брендами Graff та Ritz Barton.
Про це розповіла керівниця окремого напряму Tea&Food бізнесу "Біосфери" – СЕО компанії CupSoul Ірина Брославцева під час виступу на New Food Summit 2025.
Вона наголосила: "Біосфера" почала роботу над проєктом "Вихід на чайний ринок" у 2023 році, в один із найтурбулентніших моментів для ринку – коли близько 45% частки на ринку звільнилось після виходу російських брендів через повномасштабне вторгнення. Ще 15% українських виробників постраждали або були знищені під час війни.
Саме у цьому вікні нестабільності компанія побачила можливість вийти на новий для себе ринок і рухатися до лідерства в категорії чаю. І першу пачку чаю Graff на заводі у Дніпрі було випущено 11 січня 2024 року.
Зараз чайний напрям корпорації представлений більш ніж 100 різновидами продукції. Бренд Graff отримав Гран-прі конкурсу Favorite Food & Drinks за всі 12 смаків чаю, а також нагороду Food Industry Solutions 2024.
"Наразі місячний обіг напряму Tea&Food "Біосфери" становить понад 30 млн грн. Якщо рік тому бренд Graff входив до топ-10 найбільших постачальників чаю в Україні, то зараз ми входимо у топ-5 в деяких мережах та територіях", – розповіла Ірина Брославцева.
В 2026 році планується вивести бренд Graff на експорт до Європи. Торговельна марка вже зареєстрована у таких країнах як Німеччина, Угорщина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, а також в Казахстані. Триває реєстрація в Албанії, Боснії та Молдові. Також серед планів є експорт до Канади.
"Ми всі стикаємось із тими ж ризиками, що і всі бізнеси – війна, логістика, девальвація, кадри. В наш склад в Дніпрі у квітні 2025 року влучила російська ракета. Але ми все одно продовжуємо розвиватися. Бо ключовим для нас є не сам ризик, а те, як швидко команда здатна адаптуватися. Гнучкість – це сьогодні конкурентна перевага", – зазначила Ірина Брославцева.
Сила "Біосфери" – у поєднанні досвіду великої корпорації з гнучкістю стартапу. Це дозволяє швидко ухвалювати рішення, адаптуватися до змін і масштабувати успішні бізнес-моделі. Саме така стратегія стала основою для зростання навіть у кризовий період.
Завершуючи виступ, Ірина складовими успіху, який дозволяє чайному напрямку "Біосфери" робити прорив на ринку:
- продукт найвищої якості з використанням найкращих стандартів чаю;
- топове виробниче обладнання світового рівня;
- унікальний дизайн, який виділяє Graff на торговельних полицях, що не схожий на інші марки, і який залучає додаткову аудиторію – дітей;
- інвестиції в команду професіоналів для окремого бізнес-напряму;
- великі інвестиції в активну агресивну рекламу, участь в унікальних маркетингових проектах, співпраця з блогерами тощо;
- особиста залученість власника бізнесу.
Завдяки цим складовим успіху "Біосфера" планує увійти у трійку лідерів ринку чаю за найближчі три роки.