Ціни на пальне 12 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 12 лютого 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|65,38 грн (+1 коп.)
|А-95
|60,93 грн (+2 коп.)
|А-92
|59,62 грн (+8 коп.)
|ДП
|60,59 грн (+2 коп.)
|Газ
|38,47 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,22
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,99
|61,99
|59,99
|61,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,59
|61,04
|60,99
|37,94
|БРСМ-Нафта
|58,65
|56,67
|36,67
Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.