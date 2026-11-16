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Ціни на пальне 16 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|91,60 грн (+53 коп.)
|А-95
|87,95 грн (-13 коп.)
|А-92
|84,70 грн (-7 коп.)
|ДП
|102,52 грн (-73 коп.)
|Газ
|62,05 грн (+26 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|104,90
|63,90
|UPG
|89,90
|86,90
|101,90
|60,90
|WOG
|93,90
|90,90
|105,90
|63,50
|УКРНАФТА
|89,90
|86,90
|84,90
|100,90
|61,90
|SOCAR
|91,90
|94,90
|106,00
|63,90
|AMIC
|89,90
|86,01
|101,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|85,94
|99,56
|59,50
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.