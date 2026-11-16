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Ціни на пальне 16 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС
Ціни на пальне 16 листопада 2026 року / Freepik

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 16 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 91,60 грн (+53 коп.)
А-95 87,95 грн (-13 коп.)
А-92 84,70 грн (-7 коп.)
ДП 102,52 грн (-73 коп.)
Газ 62,05 грн (+26 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 93,90 90,90 104,90 63,90
UPG 89,90 86,90 101,90 60,90
WOG 93,90 90,90 105,90 63,50
УКРНАФТА 89,90 86,90 84,90 100,90 61,90
SOCAR 91,90 94,90 106,00 63,90
AMIC 89,90 86,01 101,96 63,24
БРСМ-Нафта 85,94 99,56 59,50

Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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