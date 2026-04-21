Ціни на пальне 21 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 21 квітня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 76,33 грн (-17 коп.) А-95 72,58 грн (-13коп.) А-92 67,31 грн (-2 коп.) ДП 88,72 грн (-1,20 грн) Газ 48,95 грн (-5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 89,90 49,90 UPG 75,00 73,00 87,00 49,00 WOG 78,90 75,90 89,90 49,90 УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 87,90 49,90 SOCAR 77,76 74,90 90,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 87,20 48,76 БРСМ-Нафта 69,99 87,67 47,43

Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні цього тижня, читайте в матеріалі Delo.ua.