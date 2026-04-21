Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на пальне 21 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Ціни на пальне 21 квітня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.  

Сьогодні, 21 квітня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 76,33 грн (-17 коп.)
А-95 72,58 грн (-13коп.)
А-92 67,31 грн (-2 коп.)
ДП 88,72 грн (-1,20 грн)
Газ 48,95 грн (-5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 79,90 76,90 89,90 49,90
UPG 75,00 73,00 87,00 49,00
WOG 78,90 75,90 89,90 49,90
УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 87,90 49,90
SOCAR 77,76 74,90 90,76 49,55
AMIC 74,24 71,10 87,20 48,76
БРСМ-Нафта 69,99 87,67 47,43

Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні цього тижня, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Бесараб