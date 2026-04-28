Ціни на пальне 28 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС, колонка
Ціни на пальне 28 квітня 2026 року / Freepik

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.  

Сьогодні, 28 квітня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 76,28 грн (0 коп.)
А-95 72,43 грн (-4 коп.)
А-92 67,24 грн (-7 коп.)
ДП 88,07 грн (-7 коп.)
Газ 48,84 грн (-3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 78,90 75,90 89,90 49,90
UPG 74,90 72,90 86,90 49,00
WOG 78,90 75,90 89,90 49,90
УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 86,90 48,90
SOCAR 77,76 74,90 88,76 49,55
AMIC 74,24 71,10 87,15 48,58
БРСМ-Нафта 69,92 86,56 47,25

Нагадаємо, попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.

Автор:
Тетяна Бесараб