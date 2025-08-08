- Категорія
Ціни на пальне 8 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 8 серпня 2025 року (п’ятниця), в Україні не спостерігається ніяких змін у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,57 грн (0 коп.)
|А-95
|58,96 грн (0 коп.)
|А-92
|58,12 грн (0 коп.)
|ДП
|56,08 грн (0 коп.)
|Газ
|34,45 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|59,16
|58,66
|56,16
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,99
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,83
|55,78
|33,08
|БРСМ-Нафта
|54,19
|50,96
|32,96
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження додаткових тарифів не лише проти Індії, а й проти інших країн, включно з Китаєм, через їхню купівлю російської нафти.