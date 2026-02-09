- Категорія
Ціни на пальне 9 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 лютого 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|65,43 грн (+10 коп.)
|А-95
|60,87 грн (+8 коп.)
|А-92
|59,57 грн (+39 коп.)
|ДП
|60,50 грн (+9 коп.)
|Газ
|38,43 грн (+8 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,99
|61,99
|59,99
|61,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,69
|61,07
|61,07
|37,99
|БРСМ-Нафта
|58,35
|56,58
|36,58
Нагадаємо, попри активізацію імпорту дизельного пального на початку місяця, український паливний ринок зіткнувся з логістичними труднощами через морози та падінням гуртових цін слідом за європейськими котируваннями.