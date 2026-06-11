Циркулярна економіка та соціальні програми: про що говорили на Sustainability Day від "L'Oréal Україна"

Компанія "L'Oréal Україна" 5 червня провела Sustainability Day (з англ. – День сталого розвитку). Захід пройшов у Києві в межах глобальної програми "L'Oréal в інтересах майбутнього".

Участь у ньому взяли майже 100 представників медіа, інфлюенсерів та експертів, які обговорили підходи до рефіл-паковання, циркулярної економіки та соціальних проєктів бізнесу.

Основні соціальні проєкти відділу корпоративних комунікацій

Однією з частин програми став Press Brunch за участю представників провідних українських медіа. Під час зустрічі компанія презентувала ключові соціальні та екологічні ініціативи, а також представила Катерину Співакову на посаді Corporate Affairs & Engagement Director "L'Oréal Україна".

За її словами, серед програм, які реалізує компанія в Україні, – освітній проєкт "Краса для всіх", спрямований на безоплатне навчання перукарської майтерності та візажу для внутрішньо переміщених осіб, ветеранок, багатодітних матерів і жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Також компанія підтримує премію L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці", що покликана сприяти розвитку кар’єри українських науковиць та популяризації науки.

Окремим напрямом залишається благодійна ініціатива "(Не) До краси", яка поєднує допомогу з корекції фізичних шрамів і психологічну реабілітацію жінок після поранень. Крім того, компанія продовжує передавати засоби гігієни та надавати фінансову підтримку вразливим категоріям населення.

Соціальні, освітні та благодійні програми брендів

Представники чотирьох бізнес-дивізіонів також поділилися проєктами брендів.

Тетяна Бояр, маркетинг-директорка Consumer Products Division Mass, розповіла про ініціативи підрозділу: L'Oréal Paris "Програма підтримки підприємиць України" та міжнародну програму проти домагань у громадських місцях Stand Up, проєкт із підтримки ментального здоров'я молоді Brave Together від Maybelline New York, а також гуманітарну програму "Подбай про енергоживлення лікарень" бренду Garnier.

Ірина Айзман, маркетинг-директорка підрозділу L'Oréal Dermatological Beauty, розповіла про важливі освітні та медичні проєкти брендів: соціально-освітню платформу про жіноче гормональне здоров’я Hormonall від Vichy та програму профілактики раку шкіри Save Your Skin від La Roche-Posay.

Анна Чернецька, Brands Business Leader у Luxury Division, поділилася результатами благодійної ініціативи для дітей із вродженими вадами серця "Здоров’я дитини – найкращий подарунок для мами" бренду Lancôme.

Віталій Шанявський, Business Development Manager у Professional Products Division, розповів про освітню програму Matrix – "Навчання заради майбутнього" та ініціативу з підтримки ментального здоров'я перукарів Head Up від L'Oréal Professionnel.

Рефіли та циркулярна економіка

Окремий блок Sustainability Day був присвячений екологічним практикам та розвитку циркулярної економіки. У компанії зазначають, що продовжують розширювати використання рефілів – флаконів і змінних блоків для повторного наповнення косметичних засобів. За оцінками компанії, такий підхід може дозволити скоротити використання пластику до 80%, а також зменшити вуглецевий слід під час транспортування та оптимізувати використання природних ресурсів.

Паралельно "L'Oréal Україна" реалізує з партнерами проєкт "Сортуй красу", який популяризує відповідальне поводження з використаним косметичним пакованням. У межах ініціативи споживачі можуть отримати інформацію про правила сортування та знайти найближчі пункти прийому паковання на переробку.

За словами Єлизавети Шелєміної, старшої спеціалістки зі сталого розвитку "L'Oréal Україна", сьогодні сталий розвиток є рушійною силою розвитку та джерелом інновацій, а не просто частиною корпоративної соціальної відповідальності.

"Ми прагнемо трансформувати уявлення про б'юті-рутину українців, роблячи екологічні рішення доступними та простими. Перехід на рефіли, мінімізація паковання та циркулярні ініціативи доводять, що індустрія краси може розвиватися в гармонії з навколишнім середовищем та дбайливим ставленням до ресурсів планети", – зазначила вона.

Під час Sustainability Day учасники також долучилися до майстер-класів із сортування відходів та кастомізації шоперів. Окрема інтерактивна зона була присвячена культурі рефілів і дозволяла гостям самостійно наповнювати флакони косметичних засобів.

У компанії наголошують, що соціальні, гуманітарні та екологічні ініціативи залишаються одним із напрямів реалізації стратегії сталого розвитку в Україні.