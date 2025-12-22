Civitta розширює присутність у США: більше можливостей для України

Civitta – консалтингова компанія зі штаб-квартирами в Естонії та Литві та потужною присутністю в Україні – оголосила про стратегічне придбання американської консалтингової компанії J.E. Austin Associates (JAA) (Вірджинія, США).

В Україні Civitta відома тим, що надає послуги державним структурам, малому та середньому бізнесу, підтримує стартапи та корпорації в розвитку їх інноваційності.

Серед знакових проєктів української команди Civitta: EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), IMPACT.Zhytomyr, Erasmus for Young Entrepreneurs, Hardware for Recovery Hackathon, Agrifood Lab, Challenger Accelerator та інші. Крім того, Civitta активно допомагає українським МСП та стартапам залучати фінансування від європейських та американських донорів.

Приєднання J.E. Austin до Civitta стало важливим кроком глобальної експансії групи, стратегічно приуроченим до масштабних реформ у програмах зовнішньої допомоги США. Завдяки цій угоді Civitta зміцнює позиції на найбільшому у світі консалтинговому ринку та отримує платформу для ширшої участі у глобальних програмах розвитку. Зокрема, йдеться про нові програми, якими безпосередньо керує Держдеп США.

Ключові факти угоди

Злиття: Civitta (штаб-квартира в Естонії та Литві; присутня у 22 країнах; оборот 2024 р. – 48 млн євро) та J.E. Austin Associates (Арлінгтон, США; оборот 2024 р. – 8 млн доларів).

Стратегічна мета: вихід на ринок США та глобальний сектор розвитку, розширення діяльності Civitta за межі Центральної та Східної Європи.

Об’єднана експертиза: понад 700 консультантів Civitta та досвідчена команда JAA забезпечують суттєве розширення глобального портфеля проєктів.

"Це не просто вихід на новий ринок, а придбання світового стратегічного досвіду та інтелектуального капіталу. В умовах поточної реорганізації у сфері розвитку зростає попит на більш гнучких і відповідальних партнерів. Завдяки фундаментальним знанням JAA, сформованим під керівництвом професора Гарварду Джеймса Остіна та збагаченим співпрацею з професором Майклом Портером, наша спільна команда здатна запропонувати якісні рішення для ринків, що розвиваються, зокрема й для України, а також країн Африки, Азії та Латинської Америки", – зазначив Андер Ойанду, співзасновник і партнер Civitta.

Андер Ойанду, співзасновник і партнер Civitta. Фото: Civitta

Протягом понад 39 років J.E. Austin Associates (JAA) відігравала ключову роль у проєктах розвитку приватного сектору, фінансованих корпоративними та державними структурами США, спеціалізуючись на підвищенні конкурентоспроможності галузей та вдосконаленні державної політики. Поєднуючи свої сильні сторони, Civitta та JAA прагнуть реалізувати спільну місію: підтримувати місцеві таланти у Східній Європі та використовувати світовий досвід для вирішення глобальних проблем розвитку.

"Це партнерство від початку було природним кроком. Ми побачили не лише стратегічну доцільність, але й спільність цінностей. Обидві компанії прагнуть сприяти розвитку місцевих спільнот. Для нашої команди приєднання до Civitta означає продовження цієї місії та можливість працювати над ширшим спектром міжнародних проєктів. Це виграшна ситуація і для клієнтів, і для команди", – сказав Джо Лоутер, президент J.E. Austin Associates, який стане партнером Civitta.

Джо Лоутер, президент J.E. Austin Associates, який стане партнером Civitta. Фото: Civitta

Довідка

Civitta – це міжнародна консалтингова компанія у сфері менеджменту та цифрових технологій зі штаб-квартирами в Естонії та Литві. Civitta кинула виклик традиційним моделям консалтингу завдяки гнучкому та партнерському підходу, ставши лідером консалтингу в Центральній і Східній Європі. Понад 700 експертів компанії працюють у більш ніж 20 країнах, пропонуючи повний спектр послуг для приватного та державного сектору – від стратегії та інновацій до цифрової трансформації, маркетингу та розробки ПЗ.

J.E. Austin Associates заснована у 1986 році консалтингова компанія зі США, що спеціалізується на розвитку приватного сектору. Команда реалізувала близько 700 проєктів у 123 країнах та 43 галузях економіки, спрямованих на створення економічних можливостей, зміцнення промисловості та вдосконалення бізнес-середовища.