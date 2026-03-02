Де розміщувати рекламу в Києві: топ-25 локацій за інтенсивністю руху

Ми зібрали список найбільш трафікових локацій Києва. Перш ніж перейти до нього, розберімося, як працюють міські потоки — і чому самі цифри без контексту легко трактувати неправильно.

Серед бізнесу досі поширене уявлення: щоб зовнішня реклама спрацювала, достатньо обрати вдале місце. Наприклад, Хрещатик, Берестейський проспект чи іншу транспортну артерію. Логіка зрозуміла: більше людей — більше контактів.

Але реальність складніша. Київ — це не один центральний проспект, а ціла система транспортних потоків, які постійно змінюються, навіть протягом дня. Саме тому ставка на "золоту" локацію майже ніколи не спрацьовує.

Як ми бачимо міський трафік

Цей матеріал спирається на установче дослідження, яке компанія Fotomonitor виконала на замовлення рекламного холдингу Megapolis+. Воно охоплює 15 міст України і дає єдину рамку для порівняння міських трафіків. Методологія дослідження відповідає рекомендаціям ESOMAR для вимірювання аудиторії зовнішньої реклами.

Дослідження включає:

інвентаризацію рекламних носіїв;

заміри пасажиропотоків;

оцінювання реальної можливості побачити конструкції;

моделювання транспортних потоків.

Це дозволяє побачити реальну картину того, як насправді рухаються пішоходи і транспорт у місті, враховуючи зміни маршрутів і загалом структури міського життя.

У цьому огляді ми зосереджуємося на Києві як одному з найскладніших міських середовищ у країні.

Рекламний "каркас" столиці

У Києві тисячі вулиць, провулків, проспектів і бульварів, але основний рух концентрується в кількох десятках транспортних коридорів. На основі дослідження ми виділили ряд локацій, через які щодня проходить значна частина міського трафіку.

Кожна з них має добову аудиторію від 40 до 80 тисяч контактів — пішоходів, водіїв, пасажирів громадського транспорту.

І важливо: різниця між цими локаціями — не в рази, а у відсотках. Навіть Хрещатик — символічний центр міста — посідає середні позиції у списку за потоком. Він важливий, але не винятковий.

Як влаштовані міські потоки

Міські потоки фрагментовані. Люди входять у них і виходять з них у різних точках. Частина з’їжджає з магістралей у "спальники", частина пересідає на інший транспорт, частина завершує маршрут. Хтось звертає до ТРЦ і бізнес-центрів, хтось заїжджає у двори, хтось виходить біля станцій метро та інших транспортних вузлів, хтось просто змінює напрямок руху в межах однієї поїздки.

Навіть якщо дві вулиці пов’язані між собою, це не гарантує, що людина пройде або проїде їх повністю. Інтенсивний трафік показує концентрацію руху в конкретній точці, але не відображає повної траєкторії міських маршрутів.

У міському середовищі важливо розуміти не лише обсяг трафіку, а й те, як він розподіляється між районами та як перетинаються маршрути різних аудиторій.

Однаковий трафік — різні сценарії

Дві локації можуть мати схожий обсяг трафіку, але виконувати абсолютно різні ролі в місті.

Одна — магістраль між районами. Тут люди рухаються транзитом, не затримуючись. Реклама працює за рахунок повторення: короткий, але частий контакт.

Інша — вулиця з активним міським життям: кафе, магазини, офіси. Люди зупиняються, йдуть пішки, дивляться навколо. Контакт довший, але менш регулярний.

Попри те, що потоки зіставні за чисельністю, сценарії сприйняття реклами різні. А отже, різні й підходи до креативу:

на транзитній вулиці краще працює лаконічне повідомлення, яке зчитується з першого погляду;

у центрі — деталізовані візуальні рішення.

Як виглядає ефективна присутність

Ефективність зовнішньої реклами — це не про щільне заповнення однієї вулиці. Це про стратегічне покриття всього міста через ключові транспортні коридори.

Раціональний підхід — контрольована присутність у різних частинах Києва з урахуванням сценаріїв руху й поведінки людей. Йдеться не про кількість конструкцій на одній вулиці, а про логіку їхнього розміщення в масштабі всього міста.

Загальноміське охоплення

Про охоплення міста можна говорити лише тоді, коли реклама присутня у всіх ключових потоках. Кожна з таких локацій додає свою частину аудиторії, свій контекст і свій маршрут.

Без такого підходу кампанія втрачає потенціал загальноміського охоплення.

Нижче — ранжований список найбільш трафікових локацій Києва. Це не рейтинг "кращих місць", а інструмент для розуміння структури міських потоків. Дані показують, як інтенсивність руху розподіляється між ключовими транспортними коридорами та як формується каркас міського трафіку.

Саме з такої структури й починається розмова про стратегію.

Перелік локацій з описом і показниками трафіку — у файлі за посиланням.

Замість висновку

Київ — складне місто з багаторівневою транспортною структурою. Ефективна комунікація в ньому потребує продуманої стратегії розміщення зовнішньої реклами, що враховує структуру потоків, точки входу й виходу та поведінкові сценарії аудиторії.

Цінність нашого підходу — у розумінні, як живе й рухається місто: де формуються потоки, як вони змінюються впродовж дня. Це розуміння базується на актуальних медіапоказниках, які дозволяють бачити структуру трафіку без припущень.

Матеріал підготовлено аналітичною командою Megapolis+:

Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D

Андрій Деркач, Strategy Analyst