Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,16

43,08

EUR

51,35

51,17

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держоргани України стали мішенню кібератак через нову вразливість Microsoft Office

кібератаки, хакери
Українські інституції в оборонній сфері стали мішенню кіберрозвідки. / Pixabay

Хакери розпочали масові кібератаки на органи державної влади України та організації в країнах ЄС, використовуючи нову вразливість у Microsoft Office.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Держспецзв'язку.

Що відомо про хакерську атаку

26 січня 2026 року Microsoft повідомила про критичну вразливість у програмах Office (CVE-2026-21509). Уже наступного дня зловмисники використали її для створення шкідливого документа на тему консультацій ЄС щодо України та розпочали масову кібератаку на органи державної влади.

Листи надсилалися під виглядом розсилки від Укргідрометцентру на понад 60 електронних адрес міністерств та відомств. У файлі "BULLETEN_H.doc", відкриття якого надавало хакерам повний доступ до комп’ютера жертви, було приховано шкідливий код.

Ця атака показує високий рівень організації кібершпигунства та використання актуальних вразливостей для проникнення в державні системи, наголошує пресслужба.

Фахівці радять:

  • терміново встановити оновлення від Microsoft або внести необхідні зміни до реєстру Windows відповідно до офіційних інструкцій;
  • обмежити або уважно контролювати доступ до хмарного сховища Filen (filen.io), оскільки зловмисники з угруповання APT28 використовують його для керування шкідливим програмним забезпеченням.

Нагадаємо, нещодавно Ощадбанк та Міністерство енергетики України попереджали громадян про фішингові розсилки, що надходять нібито від їхніх імен. Листи пропонують “компенсації за перебої з електропостачанням”, містять посилання на сторонні сайти або вкладення і закликають вводити персональні та фінансові дані.

Автор:
Ольга Опенько