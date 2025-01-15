Динаміка ринку франшиз просіла вп’ятеро: оцінки консалтингових компаній

За 2024 рік в Україні було відкрито близько 1500 нових бізнесів за франшизами, тоді як в 2023-му – майже 7500, повідомили в коментарі для Delo.ua у консалтинговій компанії Franchise Group.

Помітне уповільнення в динаміці запуску нових проєктів викликано різними причинами.

"Підприємці обережніше підходять до інвестицій, відкладаючи запуск нових бізнесів на пів року або навіть рік", – говорить PR-директорка Franchise Group Анастасія Саракуз.

Про такі самі негативні тенденції говорять і в компанії Franch, яка надає послуги з консультацій щодо запуску та розвитку бізнесу на франшизах.

"Частина наших клієнтів мають вже упаковані франшизи, але не анонсують їх або ставлять процес масштабування на паузу, – повідомила CPO компанії Franch Марія Дорош. – Вони називають такі причини: ускладнення кадрової ситуації через мобілізацію, нестабільна ситуація з енергосистемою та, в загальному, складна ситуація у країні".

Всього в Україні близько 600 компаній продають свої франшизи. Станом на початок 2023 року в Україні діяло приблизно 550 компаній, що розвивали свої мережі за франчайзинговою моделлю. У 2022 році в Україні працювало 592 компанії-франчайзери.

Ключові гравці на ринку франшиз

Серед компаній, що пропонують розвиток під своєю назвою, найбільшими є "Нова пошта", Rozetka, "Галя Балувана" та Dnipro-M.

Влітку 2024 року "Нова пошта" збільшила мережу до 30 000 точок сервісу: у червні налічувалося 2100 відділень та 18 000 поштоматів лише в Україні.

Водночас у жовтні мережа Rozetka повідомила про відкриття 500-й магазину в Україні. У пресрелізі компанія зазначала, що торік активно розширювала свою мережу, відкривши 125 нових магазинів.

За даними Української ради торгових центрів, станом на серпень минулого року мережа "Галя Балувана" налічувала понад 950 магазинів та 172 франчайзі як у містах-мільйонниках, так і невеликих населених пунктах.

Згідно з останньою інформацією на сайті Dnipro-M, мережа налічує 606 салонів, серед яких 278 власних та 328 – франчайзингових.