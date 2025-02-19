Дніпровська кіностудія заявила про підготовку проти неї звинувачень в роботі онлайн-казино

Дніпровська компанія "Оріджінал Спіріт Юа", яка днями звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити її від дій правоохоронців і допомогти зберегти робочі місця, попереджає про підготовку інформаційної провокації проти неї.

Про це заявив операційний директор компанії Валерій Гребенюк, пише видання "Українські новини".

За його словами, підготовку здійснює Національна поліція.

У зверненні до президента співробітники цієї кіностудії заявили, що за атакою на бізнес нібито стоять конкретні правоохоронці та судді, які обслуговують їхні "інтереси". Звинувачення звучали на адресу начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе і слідчих суддів Святошинського райсуду Києва Людмили Косик, Анатолія Ясельського та Олександра Журибеди.

"Маємо надію, що на незаконні дії підлеглих Цуцкірідзе звернуть увагу його безпосередні керівники - голова Нацполу Іван Вигівський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Святошинського райсуду Києва Інна Пʼятинчук. Ми звернулися до суду з клопотанням щодо порушення кримінальної справи Державним бюро розслідувань", – наголосив він.

Гребенюк зазначив, що, за його інформацією, найближчим часом працюючу кіностудію спробують представити слідству і громадськості у вигляді онлайн-казино, а як докази правоохоронці опублікують відео нібито контрольної ставки, які слідство робить онлайн на платформі, яка не має стосунку до їхнього бізнесу.

"Тепер пояснюю суть провокації. Дуже легко отримати відповідний відеоконтент, зайшовши на якийсь сайт, який, умовно кажучи, продає послуги онлайн-казино по всьому світу. Таких сайтів мільйони. Але ми не маємо до них жодного відношення, оскільки виробляємо відеоконтент і продаємо його виробникам ігор. А вони вже формують готовий продукт", – розповів він.

Операційний директор "Оріджінал Спіріт Юа" додав також, що існують фотостоки, на яких можна купити фотографію. І її, своєю чергою, можуть використати будь-де. І фотограф не керує, де саме будуть ці фотографії, .

"Ми так само отримуємо фіксований гонорар за проданий контент і на цьому все. Що зробили в поліції? Вони знайшли одне з онлайн-казино, де використаний вироблений нами відеоконтент. Вони зробили закупівлю - поповнили рахунок у Tether (USDT) – (криптовалюта), подивилися, на які гаманці пішли ті 20 доларів…. Сьогодні вони вважають, що зловили за хвіст рибу у $250 млн і відмовляються сприймати реальність", – наголосив Гребенюк.

На його думку, правоохоронці знайшли криптобіржу, "на якій лежать ці гроші, що не мають жодного стосунку до компанії "Оріджінал Спіріт Юа".

Гребенок також додав, що поліція має намір опублікувати відео як відповідь на заяву про атаку на бізнес з боку правооохоронців.

Раніше повідомлялося, що "Оріджінал Спіріт Юа" з 2021 року працює в Україні легально, займаючись виробництвом відеоконтенту для онлайн-ігор, що експортується на міжнародні ринки. Компанія вже звернулася до суду з вимогою скасувати незаконні арешти та повернути майно.