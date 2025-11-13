До 20% кешбеку в "Привіт", вигідні умови на "Оплату частинами" і кредитні канікули на додачу: ПриватБанк і Visa прокачують картки клієнтів до сезону розпродажів

ПриватБанк разом з Visa розпочинають сезон особливо вигідних пропозицій для клієнтів в сезон розпродажів – "Зелена п’ятниця", який відкритий з 11 листопада до 1 грудня 2025 року, та дає можливість купувати з картками Visa ПриватБанку як в Україні, так і за кордоном за найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності "Привіт" в Приват24.

Для всіх клієнтів ПриватБанку на "Зелену п’ятницю" діятимуть кешбеки до 20% при оплаті картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, на покупку гаджетів та побутової техніки, будматеріалів та оплату палива на АЗС, а також на категорію бьюті. До 10% кешбеку при оплаті покупок Конвертом.

Для нових користувачів кредитних карток Visa ПриватБанку в сезон "Зеленої п’ятниці" діятиме подовжений грейс-період: нові клієнти карток "Універсальна" зможуть користуватися кредитними коштами 3 місяці без комісій. Також всі нові клієнти "Оплати частинами" отримають 10% кешбеку на перший платіж за будь-яку першу покупку за допомогою сервісу.

Для клієнтів-військових діятимуть підвищені кешбеки на покупку електроніки, побутової техніки та ліків, оплату палива на АЗС, будівельних матеріалів і послуг доставки.

Вперше в "Зеленій п’ятниці" з'явилися кешбеки для ФОПів – до 7% при оплаті картками Visa товарів для будівництва і ремонту, послуг доставки, палива на АЗС та електроніки і побутової техніки. Для молоді в ПриватБанку доступний підвищений до 8% кешбек на розваги, ресторани, кафе та бари, покупку електроніки і товарів в супермаркетах та продуктових крамницях. Для айтівців діятиме особливий кешбек 7% на одяг та дитячі товари і оплату палива на АЗС.

Для тих, хто звик купувати на закордонних сайтах, кешбек за оплату покупок картками ПриватБанку становить 7%. Спеціальна програма кешбеків розроблена і для геймерів – від 10% за оплату річних підписок на ігри до 7% кешбеку на розваги, кафе і ресторани та енергозберігаючу техніку.

Знижка з картками ПриватБанку Visa клієнти банку отримають знижки на покупки техніки Apple – знижка від Asbis 10% 25.11 – 01.12, на MakeUp – знижка 10% 15.11 – 31.12, "Епіцентр" – знижка 10% 15.11 – 31.12, Comfy – знижка до 10% 11.11 – 31.12.

Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки "Зеленої п’ятниці" в ПриватБанку, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності "Привіт" у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів.

Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011.