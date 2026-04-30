Додаткові гроші без застави та довгих погоджень: як овердрафт допомагає ФОП втримати бізнес на плаву

Чимало підприємців в Україні хоч раз потрапляли у ситуацію, коли гроші від клієнтів ось-ось мають надійти, але оплата постачальнику потрібна вже тут і зараз. У Кредобанку кажуть, що їхнє фінансове рішення може допомогти ФОП "закрити" касові розриви без застави.

Коли овердрафт може врятувати ФОП: 6 "больових точок" українського малого бізнесу

У 2026 році для українських ФОП вже запроваджено низку законодавчих змін і чимало ще планується. Держава рухається до більшої прозорості та фіскальної дисципліни, одночасно балансуючи між потребою наповнити бюджет і збереженням підприємницької активності в умовах війни.

Водночас ці зміни накладаються на щоденні виклики ФОП із непередбачуваними витратами, затримками платежів і рахунками від постачальників, які не хочуть чекати.

Розуміючи потребу малого бізнесу у додаткових коштах, які можна отримати без застави та довгих погоджень, Кредобанк пропонує швидку фінансову підтримку ФОП. А саме послугу овердрафту – короткострокового кредитування в межах встановленого банком ліміту, що дозволяє виконувати платежі навіть у разі недостачі коштів на поточному рахунку.

"Користуватись овердрафтом можуть усі фізичні особи-підприємці (ФОП) з відкритим рахунком у Кредобанку, які активно ведуть підприємницьку діяльність", – пояснює Наталія Дудич, директор Департаменту розвитку мікробізнесу АТ "Кредобанк".

Банківські експерти поділились "болями" клієнтів сегменту ФОП, які допомагає розв’язати послуга овердрафту:

клієнт платить із запізненням, "дебіторка" висить тижнями, а власні зобов'язання перед постачальниками чи іншими клієнтами накопичуються в геометричній прогресії;

добре відоме українському малому бізнесу сезонне просідання виручки, коли у "мертвий сезон" надходжень немає, але оренда та зарплати нікуди не зникають;

втрата вигідних пропозицій від постачальників, коли пропонують непогану знижку за передоплату, але вільних коштів саме зараз на рахунку немає;

непередбачувані витрати через поламане обладнання, придбання неякісної сировини, яку доведеться повертати та чекати повернення коштів, ремонт приміщення, коли підрядник несподівано готовий його зробити у вільне "вікно" в графіку;

податки та зарплати, що припадають на один день, коли щомісячні чи квартальні платежі збігаються в часі, рахунок ФОП часто "провалюється" в нуль;

форс-мажорні випадки, які фактично не можливо закласти в бюджет – аварія, штраф, військові ризики.

Чому ФОП звертаються в банку за овердрафтом: 3 практичні кейси

Як і коли короткострокове кредитування допомагає ФОП-клієнтам швидко розв’язати проблемні питання із коштами, без застав та обтяжливих процедур.

Постачальник пропонує вигідну передоплату, а клієнт ще не розрахувався

ФОП-клієнт, який тримає невеликий магазин будматеріалів, отримав у четвер вигідну пропозицію від гуртового постачальника: 15% знижки на один із "ходових" товарів за умов передоплати половини його вартості до кінця тижня. Через чотири дні клієнту має надійти оплата від будівельної компанії на понад 200 тисяч гривень, але зараз на рахунку лише 12 тисяч.

Завдяки овердрафту ФОП вдалось покрити різницю та передоплатити партію, отримавши її зі знижкою. При цьому клієнт заощадив значно більше, ніж склали відсотки за чотири дні користування кредитним лімітом. Тому в окремих випадках економічний ефект може перевищувати витрати на відсотки.

Зламаний автомобіль, втрата замовлень та репутації надійного партнера

Клієнт – ФОП-перевізник, який тривалий час працює з двома мережевими клієнтами по доставці товарів. У п’ятницю в обід отримує дзвінок від одного з водіїв про те, що єдина великогабаритна вантажівка зламалась. На партнерському СТО черга і готові взятись за ремонт лише у вівторок. Інша станція техобслуговування може розпочати ремонт у суботу вранці, проте лише за умови передоплати, адже вартість запчастин та послуг сягає 100 тисяч гривень. І це все трапляється наприкінці місяця, у день виплати зарплати і сплати податків.

За умовами договорів із мережевими клієнтами щотижнева оплата за надані логістичні послуги буде лише в наступну середу. Тому щонайменше на 4 доби автомобіль "випадає" і замінити його фактично нічим. Втрачати репутацію надійного партнера вкрай невигідно, ще з ризиком штрафів за невиконані замовлення.

Банківський овердрафт дозволив миттєво оплатити ремонт, усі замовлення було виконано вчасно, що зберегло і клієнтів, і кошти, і репутацію. У середу, щойно надійшла оплата, заборгованість була автоматично погашена.

"Мертвий сезон", а зарплату платити треба

Для ФОПів, які є власниками барбершопів, літні місяці доволі часто видаються непростими. Адже влітку, коли чимала частина клієнтів у відпустках, виручка може зменшитись ледь не вполовину. При цьому оренда приміщення, зарплати майстрів і комунальні платежі нікуди не зникають.

Завдяки овердрафту клієнт ФОП, який у серпні "пішов у мінус" на 50 000 гривень, зміг закрити цей касовий розрив без жодних додаткових дій. Оскільки вже заздалегідь мав погоджений кредитний ліміт. А кошти, які були використані у серпні автоматично було стягнуто у вересні, коли сезон високого попиту на послуги барбешопів повернувся.

Як ФОП отримати додаткові кошти від Кредобанку

Наразі для отримання овердрафту ФОПу потрібно мати поточний рахунок і обслуговуватись в Кредобанку не менше 12 місяців, але зовсім скоро цією послугою зможуть скористатись і нові клієнти банку. Подайте заявку у відділенні або через менеджера, який порахує ліміт клієнту, виходячи з його оборотів. Рішення на фінансування поточних потреб, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, приймається максимально швидко, адже застава чи поручитель не потрібні. Термін дії послуги овердрафту: до 12 місяців з автоматичним продовженням. Підпишіть договір: кредитний ліміт від 10 000 до 250 000 гривень стає доступним для ФОП одразу, щомісячна комісія відсутня, а відсоткова ставка нараховується лише на фактично використану суму. Користуйтесь овердрафтом: переказуйте кошти, оплачуйте рахунки, навіть при нестачі основного балансу (в межах кредитного ліміту), а погашення відбудеться автоматично при надходженні коштів на рахунок.

"Умови овердрафту для ФОП від Кредобанку прозорі та прості. Ключовий принцип овердрафту: ви платите відсотки лише за ті дні та за ті кошти, які реально використали. Якщо ліміт підключений, але не задіяний – жодних нарахувань немає, – наголошує Наталія Дудич, директор Департаменту розвитку мікробізнесу АТ "Кредобанк".

Дізнатися більше про послугу овердрафту для ФОП підприємці можуть у всіх відділеннях Кредобанку, на вебсторінці за цим посиланням та в телефонному режимі за номерами (0-800-500-850 або 0-800-600-850).

Усі умови та особливості обслуговування продукту "Овердрафт ФОП" від Кредобанку є актуальними на момент публікації та можуть змінюватись. Остаточні умови узгоджуються індивідуально у відділенні банку. Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011.

Користування кредитними коштами передбачає обов’язок їх повернення та сплату відсотків. У разі прострочення можливе нарахування додаткових платежів.

Наведені приклади є ілюстративними та не гарантують аналогічного результату.