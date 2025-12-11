Долучайтесь до збору на морські дрони Magura для ГУР МО України

UGB (Укргазбанк) продовжує збір коштів на придбання морських дронів Magura W6 та V7 для потреб Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ця високотехнологічна зброя вже довела свою ефективність у боях – морські дрони знищували ворожі кораблі, гелікоптери та літаки, надаючи стратегічну перевагу в морській операційній зоні.

Чому це важливо?

Морські дрони Magura – це швидкість, маневреність і точність, що дозволяє знищувати ворожі цілі дистанційно та мінімізує ризики для особового складу. Кожен внесок наближає ГУР до посилення позицій у Чорному морі та підвищення рівня безпеки нашого флоту.

Підтримати збір можна:

на офіційній сторінці кампанії – magura-charity.cp.ukrgasbank.com ;

у мобільному застосунку "ЕКО-банк Онлайн" (меню Послуги, у розділі Благодійність вибрати кнопку БО “БФ Діани Подолянчук”).

Зробіть найбільший донат (однією транзакцією або кількома) до 24 грудня 2025 року та отримайте у подарунок ніж з підписом Кирила Буданова!

А всі донати на суму від 250 грн братимуть участь у розіграші подарунків*

Переможці отримають:

Унікальний ніж з підписом Кирила Буданова

Мапу світу без росії з підписом Кирила Буданова

Мініатюру морського дрона Magura

*Визначення переможців буде здійснено за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед учасників, які виконали всі умови розіграшу.

Приєднуйтесь до посилення флоту ГУР МО України – ваш донат рятує життя та підвищує обороноздатність держави.

Magura – дожени ворога донатом!

Довідково: Magura W6 та V7 – морські безпілотні платформи, призначені для розвідки та ураження надводних та повітряних цілей на оперативно-тактичних відстанях. Ініціатива збору проводиться за підтримки ГУР МО України

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк". Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183