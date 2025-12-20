Донори з Канади та Британії інвестують $7 млн у центр психічного здоров’я українських дітей Gen.Hope

Канадські та британські донори стали першими інвесторами Центру провідного досвіду з психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах війни. Початкова інвестиція у проєкт Gen.Hope становить $7 млн. Ініціативу реалізує громадська організація Gen.Ukrainian за інституційної підтримки Київської школи економіки (Kyiv School of Economics).

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення KSE.

Gen.Hope позиціонують як центр дослідження та відновлення дитинства, травмованого війною. Запуск роботи запланований на початок 2027 року на території майбутнього кампусу KSE на Оболоні. Очікується, що щороку підтримку зможуть отримувати до 25 000 дітей.

За словами засновниці та керівниці Gen.Ukrainian Оксани Лебедєвої, залучені кошти дадуть змогу масштабувати ініціативу та сформувати довгострокову інфраструктуру підтримки воєнного і повоєнного покоління.

"Ця фундаментальна інвестиція – саме про віру: не лише в Україну, а в світло і надію на краще майбутнє, яке наш проєкт несе мільйонам. Разом із інституційною підтримкою Київської школи економіки ми закладаємо фундамент для покоління українських дітей, яке зростає у війні, але має право й можливість на майбутнє, розвиток, силу", – наголосила вона.

Gen.Hope поєднуватиме психологічну допомогу, дослідження стану дитинства у війні, наукові партнерства, навчання фахівців, адвокацію прав дитини, правозахист і меморіалізацію досвіду дитинства. Програми центру базуватимуться на доказових травмофокусованих підходах, а сам проєкт матиме міжнародну експертну та наукову раду.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що KSE забезпечить наукову та освітню підтримку проєкту/

"Спільні дослідження сформують доказову базу програм Центру, а студенти-психологи KSE й надалі працюватимуть з дітьми в межах цих програм. Партнерство з Gen.Ukrainian – приклад того, як KSE створює довгострокову цінність для України", – зазначив він.

Як писало Delo.ua, про старт Gen.Hope було оголошено 20 листопада – у Всесвітній день дитини – під час конференції в Києві. Партнери з Канади та Великої Британії підтвердили першу велику інвестицію напередодні Різдва.