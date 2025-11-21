В Україні з’явився центр Gen.Hope, який досліджує й відновлює дитинство, поранене війною

20 листопада, у Всесвітній день дитини, у Києві відбулась конференція, що зібрала однодумців, психологів, освітян, дослідників та представників громадських ініціатив, які працюють із темою українського дитинства в умовах війни. Учасники обговорювали системні виклики, з якими стикаються діти, та комплексні підходи до їхньої підтримки на шляху відновлення.

Центральним елементом події стало представлення Gen.Hope – Центру провідного досвіду з психічного здоров’я дітей і підлітків у час війни, створений як флагманська ініціатива Gen.Ukrainian. Його мета – відновлення дитинства, зруйнованого війною, через поєднання науки, практики та українського й міжнародного досвідів. Проєкт реалізується за інституційної підтримки Київської Школи Економіки (KSE), а фізичний простір Центру зʼявиться на території майбутнього кампусу KSE на Оболоні.

Засновниця Gen.Ukrainian Оксана Лебедєва наголосила, що підтримка дитини неможлива без роботи з усім середовищем, у якому вона живе:

"Дитина не існує у вакуумі – вона взаємодіє зі школою, лікарем і громадою. Але коли ці системи не бачать одна одну, постраждала дитина потрапляє не в маршрут допомоги, а в маршрут виснаження".

Саме тому, за її словами, Gen.Hope стає наступним кроком розвитку Gen.Ukrainian – моделлю системної підтримки, що працює не з фрагментами досвіду, а з усією екосистемою, яка формує життя дитини.

Програмна директорка Gen.Hope Анна Борщевська підкреслила, що запуск Центру - це спроба нарешті поєднати все те, чого так бракувало системі допомоги дітям під час війни:

"У Gen.Hope ми вибудовуємо міцну “рятувальну сітку” для дітей, які пережили травму війни. Ми збираємо найкращі практики, формуємо спільноту психологів і педагогів, працюємо над захистом прав дітей та сучасними формами вшанування їхнього досвіду".

Таким чином Gen.Hope стає простором, де досвід війни перетворюється на знання. А знання – на опору, яка захищатиме дитинство зараз і в майбутньому.

Світлана Денисенко, директорка KSE Foundation, підкреслила цінність сталого партнерства між спільнотами Gen.Ukrainian та KSE:

"Наша студентка-психологиня вже двічі працювала з дітьми у Gen.Camp і стала для багатьох із них "якорем безпеки". Це гарний приклад того, як побудована співпраця KSE та Gen.Ukrainian – вона не про назви інституцій, а про спільноти, які підтримують одна одну. І Gen.Hope об’єднає те, що сьогодні найнеобхідніше, аби створити сталі рішення для підтримки дітей – практику, науку і спільноту".

Перше дослідження психоемоційного стану дітей, які пережили депортацію та окупаціюу депортацію

На події презентували Білу книгу – спільну публікацію Gen.Ukrainian та KSE. Це дослідження направлене на вивчення психоемоційного стану дітей, які пережили окупацію, примусове переміщення чи втрату дому. Воно охопило дітей віком від 6 до 17 років, які брали участь у психологічних інтервенціях у межах програми Gen.Camp, розробленої на основі доказових травмофокусованих підходів.

Матеріали містять практичні рекомендації для фахівців та педагогів: як створювати безпечне освітнє середовище, як уникати повторної травматизації та підтримувати розвиток саморегуляції, критичного мислення та відчуття контролю у дітей.

Академічна директорка психологічної програми в KSE, науковиця Валерія Палій, підкреслила важливість досліджень дитинства вже сьогодні:

"Я не лише науковиця – я мама. Мою доньку звати Надія, і тому, співпраця з Gen.Hope для мене особливо символічна. Покоління, що зростає у війні, буде іншим – зі своїми унікальними викликами та силами. Це майбутні студенти наших університетів, майбутні фахівці й громадяни. Щоб зрозуміти, як підтримати їх на шляху дорослішання у воєнний час, нам потрібно досліджувати їхній досвід уже сьогодні".

Повний текст дослідження (pdf, 75 Mb)

Фотовиставка Ліберових: два світи, що зустрілись в одному просторі

Важливою частиною події стала фотовиставка Костянтина та Влади Ліберових. У фотознімках, представлених в експозиції, поєднались два світи: реальність війни й руйнування, яку вони задокументували в гарячих точках України, і світ Gen.Camp, де діти отримують підтримку, доступ до безпечного простору та шанс на відновлення.

Ця композиція стала візуальним підтвердженням місії, заради якої створюється Gen.Hope: щоб між травмою й одужанням існував міст.

До середи 26.11 виставка буде працювати в на першому поверсі офісу "Ковальської", який розташований у БЦ "Торонто", в будні дні з 10:00 до 18:00, за адресою вул. Велика Васильківська, 100.

Додатково

Gen.Ukrainian – громадська організація, яка вивчає дитинство під час війни, створює інноваційні програми психологічної реабілітації дітей та підлітків, які отримали травматичний досвід внаслідок війни: втратили батьків, пережили полон, примусову депортацію та окупацію.

Київська школа економіки (KSE) – освітньо-аналітична екосистема, що поєднує KSE University, KSE Graduate Business School, аналітичний центр KSE Institute, благодійний фонд KSE Foundation та KSE ProfTech. KSE входить до провідних університетів Центральної та Східної Європи, має один із найбільших think tanks України, а її благодійний фонд посідає 5-те місце серед найбільших благодійних організацій країни за ренкінгом Forbes Ukraine.

Костянтин і Влада Ліберови – українські документальні фотографи з Одеси, які після початку повномасштабного вторгнення переключились на фотожурналістику війни. Їхні знімки з "гарячих точок" України, де зафіксоване життя цивільних і наслідки російських атак, за цей час облетіли майже весь світ, з’являючись у міжнародних медіа та глобальних соцмережах.