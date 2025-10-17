Запланована подія 2

Дата публікації

"Довбуш Карпатський Чорна Смородина" та "Медовий": нова інтерпретація традицій

"Довбуш Карпатський Чорна Смородина" та "Медовий"
Бренд "Довбуш Карпатський" продовжує відкривати нові грані у світі класики, презентуючи оригінальний дует — Чорна Смородина та Медовий. Це більше, ніж смаки. Це сучасне бачення традиції, створене з майстерністю та повагою до історії.

Чорна Смородина — ягідна свіжість і глибокий аромат

"Довбуш Карпатський Black Currant" — це поєднання аромату стиглої чорної смородини, легких карамельних ноток і відтінків витриманого дуба.

Напій має бурштиновий колір середньої насиченості, м’який, гармонійний смак із тонкою солодкістю та ягідно-древесним післясмаком.

Цей коньяк чудово поєднується з темним шоколадом і ягідними десертами. Завдяки оптимальній міцності 30% і збалансованому профілю він також стане цікавою основою для коктейлів — достатньо кількох кубиків льоду чи краплі бітера, щоб розкрити його характер по-новому.

Медовий — тепло традиції в кожному ковтку

"Довбуш Карпатський Медовий" — це сучасне прочитання української медової класики.

В ароматі — акацієвий мед, липовий чай, нотки м’яти та сухофруктів. На смак — оксамитовий, м’який, із витонченим спиртовим балансом і тривалим післясмаком.

Щоб напій розкрив свій характер повністю, подавайте його охолодженим до 16°C.

Він чудово пасує до десертів — крем-брюле, круасанів або класичного медівника, створюючи атмосферу затишку й спокою.

Довбуш — традиція, характер і майстерність

Обидва напої поєднують автентичність і сучасність, відображаючи дух Карпат у кожній краплі.

Обирай те, що ближче до тебе — ягідну насиченість чи медову ніжність.

"Довбуш Карпатський" — це смак, створений з повагою до традицій і натхненням для сучасності.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я.