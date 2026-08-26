ДПС презентувала оновлену концепцію Електронного кабінету для ФОпів: головні зміни і новації

Державна податкова служба України презентувала нову концепцію Електронного кабінету платника податків для фізичних осіб–підприємців: у ньому автоматизують заповнення декларацій, адаптують інтерфейс для смартфонів та додадуть оплату через Apple Pay і Google Pay.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Оновлений Електронний кабінет має стати єдиним персоналізованим цифровим простором, який допомагає платнику своєчасно й без зайвих зусиль виконувати податкові обов’язки", — зазначив заступник голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Ігор Панченко.

Що зміниться

Електронним кабінетом вже користуються понад 5,4 млн платників. ДПС планує змінити його структуру та навігацію, щоб користувачі могли швидше знаходити потрібну інформацію.

На головному екрані планують показувати податковий борг, звіти, які потрібно подати, важливі повідомлення та найближчі дати. Кабінет адаптуватимуть до типу користувача — громадянина, ФОП або бухгалтера, який працює з кількома підприємствами.

Частину даних, які вже є в системах ДПС, планують використовувати для автоматичного заповнення документів. Це має зменшити кількість інформації, яку користувач вводить вручну.

Також Кабінет показуватиме суму податку та пропонуватиме способи оплати. Серед них — платіжні системи, Apple Pay, Google Pay та QR-код НБУ для оплати через банк.

Крім того основні операції планують зробити доступними зі смартфона.

Наразі концепцію оновлення обговорили з підприємцями, бухгалтерами та податковими консультантами. Технічна реалізація нової версії Кабінету має відбутися після доопрацювання всіх зауважень.

Нагадаємо, у лютому ДПС розпочала масштабне оновлення Електронного кабінету платника. Головна мета — перетворити складний та застарілий інтерфейс на сучасний і зручний інструмент для бізнесу.