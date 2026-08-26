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ДПС представила обновленную концепцию Электронного кабинета для ФОПов: главные изменения и новации

кабинет плательщика, презентация
Презентация обновленного Кабинета налогоплательщика для бизнеса / Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба Украины представила новую концепцию Электронного кабинета налогоплательщика для физических лиц-предпринимателей: в нем автоматизируют заполнение деклараций, адаптируют интерфейс для смартфонов и добавят оплату через Apple Pay и Google Pay.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Обновленный Электронный кабинет должен стать единственным персонализированным цифровым пространством, которое помогает плательщику своевременно и без лишних усилий выполнять налоговые обязанности", - отметил заместитель главы ГНС по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (CDTO) Игорь Панченко.

Что изменится

Электронным кабинетом уже пользуются более 5,4 млн плательщиков. ГНС планирует изменить его структуру и навигацию, чтобы пользователи могли быстрее находить нужную информацию.

На главном экране планируется показывать налоговый долг, отчеты, которые нужно подать, важные сообщения и ближайшие даты. Кабинет адаптировать к типу пользователя — гражданину, ФЛП или бухгалтеру, работающему с несколькими предприятиями.

Часть данных, уже имеющихся в системах ГНС, планируется использовать для автоматического заполнения документов. Это должно снизить количество информации, которую пользователь вводит вручную.

Также Кабинет будет показывать сумму налога и предлагать способы оплаты. Среди них платежные системы, Apple Pay, Google Pay и QR-код НБУ для оплаты через банк.

Кроме того, основные операции планируют сделать доступными со смартфона.

Концепцию обновления обсудили с предпринимателями, бухгалтерами и налоговыми консультантами. Техническая реализация новой версии Кабинета должна пройти после доработки всех замечаний.

Напомним, в феврале ГНС начала масштабное обновление Электронного кабинета плательщика. Главная цель – превратить сложный и устаревший интерфейс в современный и удобный инструмент для бизнеса.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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