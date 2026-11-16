Дрони атакували три торговельні судна в Чорному морі на важливому дунайському маршруті

Увечері 14 листопада безпілотники вразили три комерційні судна в Чорному морі поблизу румунського Сулінського каналу. У зв'язку з атакою збройні сили Румунії двічі піднімали в повітря винищувачі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За словами міністра оборони Штефана Раду Опрі, унаслідок ударів ніхто не постраждав — екіпажам вдалося самостійно взяти під контроль пожежі, що виникли на борту.

Під атаку потрапили:

нафтогазовий та хімічний танкер Evia Petrol V (під прапором Греції);

балкер Marsol (під прапором Сент-Кіттс і Невіс);

нафтопродуктовоз Ali Najafov (під прапором Сент-Кіттс і Невіс).

У Міноборони Румунії уточнили, що судна Evia Petrol V та Marsol перебували в територіальних водах країни — за 4 та 5 морських миль на південний схід від Сулінського каналу.

Ця артерія з'єднує Дунай із Чорним морем і є критично важливим маршрутом для українського експорту. Окрім суботніх ударів, пізно ввечері в п'ятницю дрон також пошкодив вантажне судно Larissa 1 під прапором Палау, обійшлося без жертв.

"Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною Росії проти України", — наголосив прем'єр-міністр Нікулеску.

Зростання кількості атак на торговельні судна, що прямують до або з Сулінського каналу поблизу кордонів країн НАТО (Румунії та Болгарії), стає серйозним викликом для безпеки всього регіону.

У відповідь на попередні запити Бухареста про підкріплення Франція вже тимчасово перебазувала до Румунії літаки морського патрулювання Atlantique 2.

Нагадаємо, в жовтні у територіальних водах Румунії в Чорному морі спалахнули два хімічні танкери внаслідок інциденту, який західні посадовці пов'язують з імовірною атакою російських безпілотників, що порушили територію країни Північноатлантичного альянсу.