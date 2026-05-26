Дружина ексміністра Ємця з доходом у 307 гривень задекларувала десятки тисяч доларів та євро – ЗМІ

Дружина ексміністра охорони здоров’я та багаторічного керівника Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ Іллі Ємця задекларувала значні валютні заощадження та коштовне майно, хоча її офіційний дохід становить всього 307 гривень банківських відсотків за рік.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у журналістському розслідуванні видання "Фокус" щодо статків родини ексочільника МОЗ.

Згідно з декларацією, дружина Ємця Анастасія володіє двома автомобілями родини – Nissan Juke 2017 року та BMW X3 2015 року випуску, що був придбаний уже під час повномасштабної війни у 2023 році. Вартість BMW у декларації зазначена на рівні 150 тисяч гривень, однак ринкова ціна стартує приблизно від 15 тисяч доларів. Журналісти пишуть, що "може свідчити про суттєве заниження вартості авто у декларації".

Журналісти додають, що на рахунках Анастасії Ємець зберігається більш як 26 тисяч доларів у Приватбанку, ще понад 40 тисяч євро – у Bank of Cyprus. Готівкою задекларовано 150 тисяч гривень і 3 тисячі доларів. Понад 180 тисяч гривень вона тримає на гривневих рахунках.

"Також у 2022 році Анастасія Ємець отримала позику від фізичної особи у розмірі 40 тисяч доларів. У самого Іллі Ємця є позики від фізичних осіб на загальну суму понад 11 мільйонів гривень", – зазначається у матеріалі.

Автори також згадують сина ексміністра Гліба Ємця, який тривалий час працював кардіохірургом у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ під керівництвом батька. За даними журналістів, нещодавно він придбав новий Subaru Outback 2025 року випуску. Його орієнтовна ринкова вартість становить близько 50 тисяч доларів.

Ілля Ємець понад 20 років очолював державний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та двічі був міністром охорони здоров’я. Видання наголошує, що нещодавно суспільний резонанс викликала поява у декларації Ємця будинку площею 273 квадратних метри та земельної ділянки площею 4122 квадратних метри у Греції, придбаних під час повномасштабної війни.