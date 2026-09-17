Два дні, що об’єднали FMCG-ринок: як пройшли PrivateLabel & FMCG Master та Distribution Master 2026

3-4 вересня 2026 року в Києві, у Міжнародному виставковому центрі, відбулася XVIII Міжнародна виставка-конференція PrivateLabel&FMCG Master 2026 "Власна марка – власна перевага" – професійна подія для виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, постачальників і фахівців, які створюють, розвивають та масштабують власні торгові марки.

Організатором події виступила B2B медіа-група TradeMasterGroup.

Партнери події: "Наша Сила", ТОВ "Енержи Трейд", Bakery Food Investment, Спілка автоматизаторів бізнесу, FMCG Marketplace Listex, Мережа мобільних аксесуарів, Konica Minolta, "Студіопак", Colobridge, Afina Group, Aznauri.

3 вересня: споживач, бренд і економіка ВТМ

Спікери: Ольга Капустян, клієнт-партнерка "Kantar Україна"; Марина Забарило, комерційна директорка YouGov Ukraine; Катерина Ковальська, маркетологиня ТОВ "Наша Сила"; Єлизавета Горган, начальник відділу непродовольчої та стелажної продукції ВТМ "Сільпо"; Лілія Дробаха, керівниця проєкту ВТМ мережі "Фора"; Дарина Бровченко, Account & Partnership Manager Listex; Максим Кореновський, керівник напряму ВТМ ТОВ "Вересень плюс", мережа "Файно Маркет"; Роман Згоранець, засновник групи компаній Private Label Development; Петро Микитюк, комерційний директор мережі "Тайстра Груп"; Сергій Скок, виконавчий директор компанії "АБ-Центр"; Роман Слугаєв, керівник служби торгового мерчендайзингу Kormotech; Сергій Лісунов, комерційний директор ТОВ "Бейкері Фуд Інвестмент"; Тетяна Скоробагатова, експертка з трейд-маркетингу та категорійного менеджменту; Дмитро Бондаренко, директор з продажів компанії ММА.

Перший день завершився церемонією PrivateLabel Award-2026 – Щорічної Національної премії у галузі власних торгових марок за підсумками 2025–2026 років.

Батарейки "Наша Сила" – " Лідер категорії Private Label" .

ТОВ "Сільпо-Фуд" – "Проєкт року Private Label".

ТОВ "Апельмон Прайм" – "Найкращий запуск нової ВТМ".

Мережа мультимаркетів "Аврора" – "Фаворит споживача".

ТОВ "Вересень плюс", мережа "Файно Маркет" – "Інновація року у ВТМ".

ТОВ "АТБ-Маркет" – "Лідер категорії Private Label".

METRO Cash & Carry Ukraine – "Private Label, що змінює правила гри".

VARUS, ТОВ "Омега" – "Креативний проєкт ВТМ".

ТОВ "Фора" – "Private Label для всієї родини".

Мережа BLISK – "Найкраще співвідношення ціна-якість у ВТМ".

4 вересня: ринок FMCG, локалізація та нові моделі розвитку

Спікери: Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting; Богдан Погибляцький, менеджер з розвитку ТОВ "Енержи Трейд"; Леся Іванченко, директорка ТОВ "Арт лайн"; Наталія Краснощок, бренд-менеджерка ВТМ VARUS; Марія Цвид, Product Owner & Data Strategist Colobridge AI; Ігор Шевченко, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації "Укрноіві"; Віталій Сопільняк, керівник відділу продажів національним мережам компанії "СтудіоПак"; Юлія Голубкова, заступниця директора з товару з питань нових партнерств "Auchan Україна", Дмитро Кондик, начальник відділу міжнародних реєстрацій торговельних марок "Укрноіві".

Паралельна програма Distribution Master-2026

Спікери: Дмитро Іващук, аналітик Pro-Consulting; Ліна Стрєльнікова, керівниця ТОВ "Мерч Сервіс"; Анастасія Бутенко, Business Development Manager ПрАТ "Сав Орбіко"; Денис Дмитренко, директор департаменту ВТМ BERTA distribution; Олександр Мошуровський, виконавчий директор ПП "Галактика"; Всеволод Майберов, керівник відділу бакалійних продуктів NOVUS; Олена Чурилова, Chief Marketing Officer Suziria Ukraine; Наталія Крамар, генеральна директорка Food Sales; Наталія Кравець, керівниця групи з просування товарів департаменту трейд-маркетингу ПрАТ "Сав Орбіко"; Євгенія Кізенко, керівниця групи з просування товарів департаменту трейд-маркетингу ПрАТ "Сав Орбіко"; Марина Ткаченко, директорка з маркетингу ТОВ "Ясенсвіт"; Наталія Реверчук, Chief Business Officer of Consumer Products Enzym Group; Євген Власенко, експерт із логістики та розвитку логістичних центрів із понад 20-річним практичним досвідом; Віталій Погосян, експерт з дистрибуції.

Столи переговорів "ритейл – постачальник"

4 вересня відбувся спеціальний формат індивідуальних зустрічей виробників і постачальників із представниками торговельних мереж. Учасники презентували продукцію та виробничі можливості, обговорювали вимоги до співпраці й отримували прямий зворотний зв’язок від закупівельників. Формат скоротив шлях від першого контакту до предметної розмови про асортимент, комерційні умови та потенційні контракти.

26-27 листопада 2026 року в Києві, у Міжнародному виставковому центрі за адресою Броварський проспект, 15, відбудеться 35-й Всеукраїнський день логіста.

Виставка-Конференція: Транспорт ∙ Логістика ∙ Склади ∙ IT ∙ Запчастини ∙ Сервіс.

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