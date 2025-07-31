Експерт про затримання Службою безпеки топ-крота: СБУ врятувала повітряний флот F-16

Служба Безпеки України врятувала десятки дороговартісних літаків, затримавши чергового топ-крота в Повітряних силах. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт вважає, що такі дії СБУ не тільки рятують дорогу західну техніку, але і дозволяють більш успішно вести переговори про нові поставки.

"рф давно полює на F-16. Шукає підходити. А після операції "Павутина" і нашим блискучим ударам по аеродромам, для росії вдалий удар у відповідь став "ідеєю фікс". Не вийшло. Служба вкотре виявилась на крок попереду російських агентів", - акцентує Курпас.

Політолог наголошує, що в цьому протистоянні справа не тільки в техніці.

"Кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій", - пише експерт.

"Служба підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни і не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Причому топ-рівня. СБУ щоденно очищає Україну від тих, хто працює на ворога. Контррозвідка – пріоритетний напрям для СБУ Малюка. І, треба визнати, Служба працює як годинник, демонструючи швидкі і якісні результати роботи, які важливі для всіх сил оборони", - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника, який готував удари рашистів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. "Кріт" - льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів. Майор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак. Зрадник підготував аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів, щоб обійти наш захист, а також передавав особисті данні українських пілотів.